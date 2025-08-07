快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

四技二專聯合登記分發放榜　錄取率96.6%

中央社／ 台北7日電
114學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，今天公告錄取榜單。圖／AI生成
114學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，今天公告錄取榜單。圖／AI生成

114學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，今天公告錄取榜單，一般生錄取1萬6119人，錄取率96.6%，和去年差異不大。

114學年度四技二專日間部聯合登記分發入學於今天上午10時在網路公告錄取結果，開放考生查詢，報到註冊通知單則由各錄取學校寄發。

今年度共有68所公私立科技校院參與這項招生管道，一般生實際招生名額為2萬3494名，較113學年度（2萬4496名）減少；錄取人數為1萬6119人，也較113學年度（1萬7423人）減少。

今年度一般生錄取率為96.6%，較113學年度的97%略減。今年度缺額（招生名額減錄取人數）為7375名，與去年7073名差不多。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，考生對分發結果如有疑義，可到網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存的「志願表」，於本月8日中午12時前，以傳真辦理複查，逾期不受理。

下載 網路 名額

延伸閱讀

分發入學補教估台大醫門檻5科288級分 首加考數乙一類組落點難估

114分發入學提供3.3萬名額 這3科考25級分就能登記分發

柯文哲收罷免通知單！綠營要黃國昌「去問蔣萬安」…本尊反擊了

鄰長偷懶？罷免投票倒數 麥寮鄉民怨沒收到通知單：40張別人家的

相關新聞

百年大校首位女校長領軍 張嘉惠掌虎尾農工

國立虎尾農工迎接百年新氣象，卸任校長李重毅服務滿八年，功成身退，交棒新任校長張嘉惠，是該校創校以來首位女性校長。

四技二專聯合登記分發放榜　錄取率96.6%

114學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，今天公告錄取榜單，一般生錄取1萬6119人，錄取率96.6%，和去年差異...

萬能科大林婕穎、羅翊展全國技能奪金 未畢業即獲全國名店網羅

私立萬能科技大學餐飲管理系學生林婕穎、羅翊展2人，在今年全國技能競賽勇奪2金，並分獲吳寶春麵包店、文華東方酒店提前網羅，...

高教工會批聖約翰科大協商放鴿子 違反誠信原則

高教工會今到勞動部召開記者會，並追加提起不當勞動行為，控訴聖約翰科大企圖違法強制資遣6位專任教師，又多次拖延與工會的團協...

國內首批無人機AI新秀虎科大開訓 免學費還可領逾20萬元津貼

經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，40名來自全國各校學生齊聚接受8個...

嶺東科大橫掃18座德國紅點獎 「這作品」奪最佳設計獎驚艷全球

今年德國紅點設計兩大獎項「紅點品牌與傳達設計大獎」與「紅點設計概念獎」成績日前揭曉，嶺東科技大學設計學院與時尚學院共勇奪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。