四技二專聯合登記分發放榜 錄取率96.6%
114學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，今天公告錄取榜單，一般生錄取1萬6119人，錄取率96.6%，和去年差異不大。
114學年度四技二專日間部聯合登記分發入學於今天上午10時在網路公告錄取結果，開放考生查詢，報到註冊通知單則由各錄取學校寄發。
今年度共有68所公私立科技校院參與這項招生管道，一般生實際招生名額為2萬3494名，較113學年度（2萬4496名）減少；錄取人數為1萬6119人，也較113學年度（1萬7423人）減少。
今年度一般生錄取率為96.6%，較113學年度的97%略減。今年度缺額（招生名額減錄取人數）為7375名，與去年7073名差不多。
技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，考生對分發結果如有疑義，可到網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存的「志願表」，於本月8日中午12時前，以傳真辦理複查，逾期不受理。
