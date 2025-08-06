百年大校首位女校長領軍 張嘉惠掌虎尾農工
國立虎尾農工迎接百年新氣象，卸任校長李重毅服務滿八年，功成身退，交棒新任校長張嘉惠，是該校創校以來首位女性校長。
李重毅自接任虎尾農工後，積極爭取資源、推動產學合作，他力推教學改革與資源整合，虎尾農工連年獲教育部與國教署評鑑肯定，國立科大錄取人數從51人倍增至101人，新生報到率突破九成，辦學成果獲家長肯定。
虎尾農工創校於1928年，即將迎來創校百年里程碑，張嘉惠是百年來首位女校長，她具備豐富教學與行政經歷，曾任圖書館主任、學務主任、秘書、導師等職，亦歷任教師會長、學校合作社理事主席。
張嘉惠曾參與教育部國際教育、CRC兒童權利公約、校長事件審議會、教師專業審查會與校園事件處理會議的調查與審查機制，長年深耕技職教育。
張嘉惠畢業於成功大學中文系，並取得中山大學碩士、高雄師範大學博士學位，現正進修第二個博士學位，兼具教育專業與國文專長背景，長年於技術型高中服務奉獻。
接掌百年大校，她提出願景藍圖，期盼在友善、創新、多元的校園氛圍中，推動虎尾農工邁向台灣農工類技職第一品牌，讓每位學生都能在校園中發光發熱。
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