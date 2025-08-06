新北土城醫院攜手元培科大 合作臨床實習智慧教學

新北市立土城醫院表示，今天與元培醫事科大簽署合作備忘錄，在臨床實習、智慧教學、產學協作與社區健康等領域相互交流。

新北市立土城醫院表示，今天與元培醫事科技大學簽署合作備忘錄（MOU），未來將攜手推動多項合作計畫，包括開放臨床教學場域、跨專業協同學習、共創虛擬實境（VR）與數位教材、促進社區健康等。

土城醫院院長賴旗俊透過新聞稿表示，醫者不僅關注的是病人健康，更肩負培育醫療未來的使命。醫院長年扎根智慧醫療與社區照護，這次與元培醫事科大攜手，是培育醫護人才的重要里程碑，並建立強調臨床思辨、人文關懷與創新實踐的教學環境。

元培醫事科大校長王綮慷表示，後疫情時代對醫療教育提出重新定位的挑戰，元培科大推動實證導向、融合科技與人文並重的教學理念，與土城醫院的智慧醫療應用，是極佳的策略夥伴，也是學生高度真實性與系統性的學習機會。

新聞稿說，雙方將跨域整合智慧教學與在地照護，打造學用合一的實務平台。這也開啟學用合一、教研共融的新篇章，並強化培育臨床師資，優化教學制度，實現大學社會責任。

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