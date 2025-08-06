快訊

客人變傻子？日本仙台牛舌800日圓「竟是賣豬舌」 網曝攤商宰客暗黑手法

AI新時代／搶挖聲音金礦！語音辨識掀百億商機爭奪戰

把爸爸媽媽還來！日本「原爆詩人」的血淚控訴

調查：公立國中生55%參與技藝課程 高於私校生

中央社／ 台北6日電

國家教育研究院今天公布一項調查顯示，公立國中學生比私校生更積極參與職涯體驗活動，55.82%曾參加技藝課程，高於私校生的49.74%。

國家教育研究院「台灣學生成就長期追蹤評量資料庫（TASAL）」今年6月，針對近8000名國中九年級學生進行調查，深入了解他們在職涯探索活動中的參與情況，今天發布新聞稿說明。

調查顯示，公立學校學生較積極參與體驗型活動，例如參加技藝課程的比例達到55.82%，高於私立學校的49.74%。類似的還有職場體驗、職業試探活動，以及職業博覽會等活動的參與率，公立學校都略勝一籌。

國教院推測，公立學校的學生組成多元，探索的未來方向也更廣泛，學校能提供多元的職業試探機會，以滿足不同學生的需求。

而在運用網路進行職涯探索方面，私立學校學生則略占上風。例如，填寫興趣或性向測驗的比例私校為89.03%，略高於公立的87.34%。另外，不論公私立學生，都有超過9成會與家人聊未來職業的選擇。

國教院指出，每個孩子都有不同的特質與興趣，職涯探索需要多元的方法。不管是透過動手做，還是網路查詢，都能幫助學生發現更多的可能。建議教師積極提供諮詢與引導，鼓勵學生主動探索，而家長也應持續給予支持與傾聽，幫助學生更好地了解自己的未來方向。

職涯 職業 網路

延伸閱讀

代理教師年資提敘「各說各話」 工會、立委籲制度統一

高雄國中生持喪屍煙彈開車！ 衝撞電箱釀上百戶大停電

國中生擁毒開車遇警逃竄 撞電箱釀3傷造成455戶停電

國中生早起獨自清水溝「怕不能排水」 暖舉感動萬人：值得表揚

相關新聞

萬能科大林婕穎、羅翊展全國技能奪金 未畢業即獲全國名店網羅

私立萬能科技大學餐飲管理系學生林婕穎、羅翊展2人，在今年全國技能競賽勇奪2金，並分獲吳寶春麵包店、文華東方酒店提前網羅，...

高教工會批聖約翰科大協商放鴿子 違反誠信原則

高教工會今到勞動部召開記者會，並追加提起不當勞動行為，控訴聖約翰科大企圖違法強制資遣6位專任教師，又多次拖延與工會的團協...

國內首批無人機AI新秀虎科大開訓 免學費還可領逾20萬元津貼

經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，40名來自全國各校學生齊聚接受8個...

嶺東科大橫掃18座德國紅點獎 「這作品」奪最佳設計獎驚艷全球

今年德國紅點設計兩大獎項「紅點品牌與傳達設計大獎」與「紅點設計概念獎」成績日前揭曉，嶺東科技大學設計學院與時尚學院共勇奪...

弘光獵鷹戰隊蟬聯大專電競賽 奪「特戰英豪」 射擊類團體賽冠軍

弘光科技大學電競代表隊「弘光獵鷹」（HKUF）日前在台北世貿一館舉行的「2025第七屆大專盃電競錦標賽」中表現亮眼，擊敗...

大專盃電競賽 弘光獵鷹戰隊蟬聯特戰英豪冠軍

弘光科技大學電競代表隊「弘光獵鷹」（HKUF）日前在台北世貿一館舉行的「2025第七屆大專盃電競錦標賽」中擊敗強敵，蟬聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。