調查：公立國中生55%參與技藝課程 高於私校生
國家教育研究院今天公布一項調查顯示，公立國中學生比私校生更積極參與職涯體驗活動，55.82%曾參加技藝課程，高於私校生的49.74%。
國家教育研究院「台灣學生成就長期追蹤評量資料庫（TASAL）」今年6月，針對近8000名國中九年級學生進行調查，深入了解他們在職涯探索活動中的參與情況，今天發布新聞稿說明。
調查顯示，公立學校學生較積極參與體驗型活動，例如參加技藝課程的比例達到55.82%，高於私立學校的49.74%。類似的還有職場體驗、職業試探活動，以及職業博覽會等活動的參與率，公立學校都略勝一籌。
國教院推測，公立學校的學生組成多元，探索的未來方向也更廣泛，學校能提供多元的職業試探機會，以滿足不同學生的需求。
而在運用網路進行職涯探索方面，私立學校學生則略占上風。例如，填寫興趣或性向測驗的比例私校為89.03%，略高於公立的87.34%。另外，不論公私立學生，都有超過9成會與家人聊未來職業的選擇。
國教院指出，每個孩子都有不同的特質與興趣，職涯探索需要多元的方法。不管是透過動手做，還是網路查詢，都能幫助學生發現更多的可能。建議教師積極提供諮詢與引導，鼓勵學生主動探索，而家長也應持續給予支持與傾聽，幫助學生更好地了解自己的未來方向。
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