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弘光科大健管系跨國實習 接軌國際醫療實務

中央社／ 台中6日電

弘光科技大學健康事業管理系前往由台商設立的越南診所，展開海外實習。學生觀察到越南病歷系統尚未全面電子化，將台灣成熟醫療數位化模式導入，有助於優化當地醫療管理服務。

弘光科大今天發布新聞稿，健康事業管理系執行教育部新南向海外實習計畫。健管系副教授施博文表示，學校持續拓展與海外醫療機構的合作，打造多元國際學習平台，鼓勵學生在畢業前累積跨國醫療管理經驗。

施博文說，延續去年暑假高教深耕計畫補助的「強化師生國際移動交流計畫」赴日本參訪後，今年再次深化學生對異地醫療服務與管理的理解與實務操作，帶領3名學生展開為期七周的海外實習。

實習生柯庭燕分享，能先於國內醫療機構進行紮實的實習訓練，是成功銜接海外實習的關鍵。越南診所因病歷系統尚未全面電子化，需仰賴大量人力進行紀錄與分類，與台灣醫療行政作業效率形成明顯對比，讓她深刻體認台灣醫療體系的軟實力與珍貴之處。

實習生李承哲表示，實習期間深入了解「國際SOS」醫療專機轉送服務，與駐診台灣醫師探討實際案例，有名台商突發腦中風，透過醫療專機護送返台，整體轉送費用約新台幣300萬元，顯示國際醫療運輸的重要性與挑戰。

實習生柯承佑指出，雖初抵越南語言不通是一大挑戰，但透過觀察與練習，逐步建立起信心。這段實習旅程不僅讓他學習課堂以外的知識，也開啟他對國際醫療與跨文化工作的興趣。

施博文強調，健管系持續推動海外實習與產學合作，致力於提升學生面對國際醫療環境的就業專業職能。此次越南實習不僅讓學生親身體驗不同國家的醫療制度，也培養其語言、溝通與應變能力，為未來職涯發展奠定堅實基礎。

實習 越南 專機

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