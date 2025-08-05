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萬能科大林婕穎、羅翊展全國技能奪金 未畢業即獲全國名店網羅

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
萬能科技大學餐飲系學生羅翊展（中）全國技能競賽中餐烹飪金牌，副校長王啟川（右）及文華東方酒店行政主廚馮俊傑（左）肯定。記者曾增勳／攝影
萬能科技大學餐飲系學生羅翊展（中）全國技能競賽中餐烹飪金牌，副校長王啟川（右）及文華東方酒店行政主廚馮俊傑（左）肯定。記者曾增勳／攝影

私立萬能科技大學餐飲管理系學生林婕穎、羅翊展2人，在今年全國技能競賽勇奪2金，並分獲吳寶春麵包店、文華東方酒店提前網羅，校方今天下午舉行簽約儀式，林婕穎談及到吳寶春的店、那夢幻的地方實習，覺得有點不可思議；羅翊展說，先當兵再去文華實習，未來希望留在文華繼續發展。

林婕穎暑假將升大四，獲全國技能競賽麵包製作金牌，並取得國手選拔賽資格，又被吳寶春麵包店提前網羅實習機會，她感到高興和具挑戰性，她表示，高中時就會做麵包有興趣，進入萬能得到老師指導，感受萬能投入很多資金和資源栽培學生，為參加全國競賽，每天一直練，做不好就重做，持續3、4個月，一天練8到10個小時，就是每天練，得獎感謝老師所有人。

她得知這個月就要到吳寶春麵包店實習，覺得有點不可思議，她曾去參觀過，環境很乾淨、內場很大、資源豐富，很高興自己現在要踏入那個夢想的地方，未來一年會更努力學習，將來自己想開一家店，有一點知名度。

羅翊展即將入伍服役，他獲全國競賽中餐烹飪金牌，提前獲得文華東方酒店網羅成為實習生，他預計明年退伍後加入文華，他表示，高中就讀餐飲科就想朝中餐發展，進入萬能發現自己在中餐蠻擅長，做中餐覺得有成就感，為參加全國競賽，他一年前開始培訓，不斷嘗試，拿到金牌覺得蠻不可思議，也很開心。

他先前去過文華東方酒店拜訪過一些師傅，覺得文華的環境不錯、蠻乾淨，他打算當兵後去文華做實習，未來希望留在文華繼續發展，並朝中餐領域更高的地方發展。

萬能科大觀光餐旅暨管理學院院長呂堂榮表示，感謝校方持續投入資源，增加實務導向課程、提升專業師資、增購專業教學設備，讓餐旅教育與產業接軌，未來將持續培訓更多對技能有熱誠的學生，站上國際舞台，在職場發光發熱。

萬能科技大學餐飲系學生林婕穎（右）奪全國技能競賽麵包製作金牌，副校長王啟川（左）表揚。記者曾增勳／攝影
萬能科技大學餐飲系學生林婕穎（右）奪全國技能競賽麵包製作金牌，副校長王啟川（左）表揚。記者曾增勳／攝影
萬能科技大學餐飲系學生羅翊展奪全國技能競賽中餐烹飪金牌，提前獲文華酒店網羅實習。記者曾增勳／攝影
萬能科技大學餐飲系學生羅翊展奪全國技能競賽中餐烹飪金牌，提前獲文華酒店網羅實習。記者曾增勳／攝影
萬能科技大學餐飲系學生林婕穎在全國技能競賽麵包製作金牌，提前獲吳寶春麵包店網羅實習。記者曾增勳／攝影
萬能科技大學餐飲系學生林婕穎在全國技能競賽麵包製作金牌，提前獲吳寶春麵包店網羅實習。記者曾增勳／攝影

實習 麵包 吳寶春

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