高教工會批聖約翰科大協商放鴿子 違反誠信原則

高教工會今到勞動部召開記者會，並追加提起不當勞動行為，控訴聖約翰科大企圖違法強制資遣6位專任教師，又多次拖延與工會的團協續約協商，公然違反「教師法」及「團體協約法」。

高教工會指出，聖約翰校方聲稱依法進行「教師輔導安置作業」，但依教師法第27條第1項第1款「現職已無工作又無其他適當工作可以調任」是要以保障專任教師身分為前提，經其他適當工作的媒合無效後才有適用可能。然而校方從一開始就逼迫教師放棄專任教師身分，且無任何輔導作為，對於如此不合理也不合法的「假安置」，教師當然嚴正拒絕，卻被校方說成「教師明確表達不接受安置」，完全是公然說謊。

工會進一步說，聖約翰科大去年底修正「教師輔導安置暨退休資遣辦法」，明定應經教師輔導安置委員會半數審議，但此次被送進強制資遣程序的6名教師的「輔導安置結果」皆未過表決，而是由主席、聖約翰科大校長唐彥博校長「裁示」，校方發給教師的聘書還將聘約到期日訂為「至資遣生效日止」，形同無視於正與工會進行的團體協約協商，也違反教師法。

高教工會批評，聖約翰校方不只是在團協協商期間企圖強制資遣教師，也違法團邪法的誠信原則，工會與聖約翰科大自今年4月8日起啟動團協續約協商，但校方一再與工會虛假協商、拖延進度，並趁機進行強制資遣程序，甚至以公文警告威脅工會「若貴會未能體諒而蓄意進行有損學校聲譽之行徑，本校將停止一切協商」，上月24日原訂召開第三次協商會議，也臨時改期。

工會除日前要求教育部介入調查聖約翰科大違法違規，上個月也向勞動部提起不當勞動行為裁決，今天再度追加任意延期團協協商，以不繼續協商報復。

對於高教工會說法，聖約翰科技大學駁斥為不實指控，表示依程序正式通知協商延期，相關公文書均送達且高教工會已接收，並無所謂「放鴿子」情事。聖約翰科大強調，校方對團協始終抱持正面態度，協商僅為「擇期重啟」，並非無限期延期或拒絕協商，對於高教工會長期透過不實言論誤導社會大眾，對學校形象與師生權益造成嚴重傷害，對任何曲解事實、惡意攻擊及散播不實資訊者，依法提起訴訟。

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