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聖約翰科大遭指違法資遣打壓工會 高教工會擬提裁決

中央社／ 台北5日電

高教工會日前控訴聖約翰科大違法強制資遣6名專任教師，今天再到勞動部批評校方利用團體協約協商要脅、甚至放工會鴿子，妨害工會活動，將提不當勞動行為裁決。

高教工會日前於教育部前召開記者會，指校方「假安置，真解僱」，試圖強制資遣6名專任教師，後續聖約翰科大校方聲明指出，依法輔導安置教師，沒有違法解僱。

不過，高教工會今天改到勞動部前召開記者會再度批評校方公然說謊，校方聲稱依法輔導安置教師，但校方從一開始就逼迫教師放棄專任教師身分且沒有任何輔導作為，明顯就是「假安置」。

工會說，根據聖約翰科大的「教師輔導安置及退休資遣辦法」規定，「本委員會開會時應有2/3以上委員出席」，出席委員過半數審議通過後實施」，明定教師輔導安置委員會的決議應該經過審議，但被資遣的6名教師輔導安置結果都未經過表決，只有會議主席、校長唐彥博裁示，草率將教師送進資遣程序。

工會也提到，聖約翰科大更踐踏勞工團結權及協商權，4月8日起高教工會就與校方啟動團體協約續約協商，但校方卻是虛假協商、拖延進度，並趁機進行強制資遣程序，甚至用公文警告工會，拿協商當籌碼，企圖介入、妨害工會活動，後續更在協商時放鴿子。

工會表示，校方行為已經明確構成工會法跟團體協約法不當勞動行為，將向勞動部提出不當勞動行為裁決申請，也呼籲教育部應立即介入調查聖約翰科大違法歪風，保障教師工作權。

教師 資遣 高教

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