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北科大學生賽車隊最快完成耐久賽 獲FST台灣盃冠軍

中央社／ 台北5日電

北科大學生方程式賽車隊參加第5屆FST台灣盃學生方程式聯賽，在風雨襲擊中，仍以第8代電動賽車創下1分12秒最速單圈，並成為首支完成30圈耐久賽事的隊伍，拿下年度第1名。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大學生方程式賽車隊成軍於2014年，2019年推出首部電動賽車、打造台灣第1台單體式座艙的學生方程式賽車；去年以第8代電動賽車獲得澳洲學生方程式最佳車檢獎，同時拿下能源效率第6名、八字繞錐第8名、單圈計時第10名，成為台灣首支在澳洲賽完賽的車隊，車隊排名進入世界百大。

北科大賽車隊表示，8代車的設計理念是基於穩定完賽的前提下，車身使用RTM的碳纖維製程、增強空力套件；動力方面迭代優化，搭配資料紀錄器分析車輛性能，以優化賽車設定和策略；底盤方面採用Heave-Roll懸吊設計，將車子上下及側傾的動態分開調整。

北科大學生方程式賽車隊近日參加第5屆FST台灣盃學生方程式聯賽，成員在事前不斷重複車檢過程，確保對規則的熟練度，成為比賽當天最快通過淋雨與剎車測試、最早進入動態賽的車隊。

在比賽最後壓軸日，雨勢一度變大，場地變得濕滑，北科大學生方程式賽車隊依然穩紮穩打完成耐久賽，成為首支完成30圈耐久賽事的隊伍，也抱回隊史第1座FST台灣盃冠軍。

北科大賽車隊指導老師之一蔣欣翰提到，車隊耀眼的成績並非偶然，為尋找電動賽車致勝關鍵，車隊成員投入大量心力在設計與製造的創新，更犧牲睡眠與假日時間，反覆進行實車測試與調校，精進賽車性能。無論是環保節能車大賽中對輕量化與高效率設計的極致追求，或是FST比賽期間遭遇颱風侵襲與場地轉移等考驗，都能一一克服。

電動 北科大

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