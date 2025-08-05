嶺東科大橫掃18座德國紅點獎 「這作品」奪最佳設計獎驚艷全球

今年德國紅點設計兩大獎項「紅點品牌與傳達設計大獎」與「紅點設計概念獎」成績日前揭曉，嶺東科技大學設計學院與時尚學院共勇奪18項國際設計大獎，表現耀眼，其中視覺傳達設計系學生作品「青吱調」更一舉奪下「最佳設計獎（Best of the Best）」，設計能量驚豔全球。

「青吱調」結合視覺敘事與環境意識，以出版與印刷媒體形式展現蟬鳴對季節與文化的詮釋，獲得評審團一致讚賞，在紅點品牌與傳達設計大獎中獲頒「Best of the Best」最高榮譽。此外，該作品更在2025金點新秀設計獎中橫跨產品設計、傳達設計、社會設計三大類別獲選，同時於A+文化資產創意獎勇奪文資跨域整合類銀獎，堪稱今年設計獎大滿貫作品。

另一件備受矚目的多獎之作「Knot」，此次除榮獲德國紅點設計概念獎及品牌與傳達設計大獎雙重肯定，更奪下法國DNA巴黎設計獎榮譽獎、國內青春設計節雙料大獎，包括視覺傳達類優選與台灣福興最佳設計獎；亦在金點新秀設計獎、A+文化資產創意獎中囊括銅獎及特別獎等佳績，展現極高的創意實力與社會價值。

而「貓紙出品」巧妙融合永續與創意，在環保包裝設計領域引發廣泛共鳴，除榮獲紅點獎外，也獲得2025紐約ADC年度設計獎包裝類 Merit，並在金點概念設計獎取得標章肯定。

作品「大地美術館」則是在紅點、金點、青春設計節與A+文化資產創意獎四大獎項中獲得多項榮譽，包括金獎、優選及評審特別獎，作品主題強調自然與環境永續，並以出版與印刷媒體作為創意表現手段，具高度文化深度與永續思維。

嶺東科大副校長兼設計暨時尚學院院長王兆華說，嶺東科大設計教育經年強調跨領域整合與實務導向，學生得獎作品橫跨包裝、產品、插畫、字體、出版、印刷及服裝造型，進階至廣告、品牌識別、社會設計等多元範疇，完整呈現出課程設計的深度與師資陣容的國際化。 嶺東科技大學視覺傳達設計系學生作品「青吱調」，以互動式音訊裝置重新詮釋台灣蟬鳴文化，奪下2025德國紅點最佳設計獎。圖／嶺東科技大學提供

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