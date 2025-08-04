弘光獵鷹戰隊蟬聯大專電競賽 奪「特戰英豪」 射擊類團體賽冠軍

弘光科技大學電競代表隊「弘光獵鷹」（HKUF）日前在台北世貿一館舉行的「2025第七屆大專盃電競錦標賽」中表現亮眼，擊敗強敵，成功蟬聯射擊類「特戰英豪」團體賽冠軍，展現在電競領域的堅強實戰力。

此次賽事為台灣國際電玩電競產業展的重要活動之一，決賽在展場主舞台登場，吸引眾多觀眾到場觀賽；弘光獵鷹戰隊優異的戰術規劃與隊員間的默契合作，擊敗強敵，最終勇奪冠軍，當隊員們上台領獎的那一刻，弘光科大的校名響徹全場，贏得現場觀眾熱烈掌聲，氣氛沸騰。

奪冠的「弘光獵鷹」戰隊成員包括多媒體遊戲發展與應用系三年級學生廖文瑋、二年級學生沈宗龍、陳亭佑、蔡旻勳，及智慧科技應用系一年級學生楊祐豪；該戰隊為跨年級、跨科系組成，展現弘光科大多元人才整合與協作訓練的成效。

弘光科大國際電競產業中心執行長黃建基表示，戰隊能成功連霸，關鍵在學生的堅持與自律，持續練習、團隊溝通與戰術磨合，在比賽中確實執行；他說學校電競中心提供長期資源支持與教練特陳逸展的指導，是戰隊能在競技場上穩定發揮的後盾。

黃建基表示，本次賽事轉播由弘光科大IEIC直播團隊師生共同擔任，電競賽事直播涉及複雜的分工與技術協調，透過這次實戰經驗，訓練學生的實務能力，也讓他們親身參與並見證學校榮耀時刻，意義非凡。

弘光科大近年積極發展電競產學合作與實務培訓，藉由參與大型電競賽事與跨領域學習，致力培養具備實戰力與創新力的全方位電競專業人才。 弘光科大電競代表隊「弘光獵鷹」奪得「2025第七屆大專盃電競錦標賽」射擊類團體賽冠軍。圖／弘光科大提供 「弘光獵鷹」奪得「2025第七屆大專盃電競錦標賽」射擊類團體賽冠軍。圖／弘光科大提供 弘光科大IEIC直播團隊師生共同擔任大專盃電競錦標賽直播。圖／弘光科大提供

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