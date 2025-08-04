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大專盃電競賽 弘光獵鷹戰隊蟬聯特戰英豪冠軍

中央社／ 台中4日電
弘光科大電競代表隊「弘光獵鷹」奪得「2025第七屆大專盃電競錦標賽」射擊類團體賽冠軍。圖／弘光科大提供
弘光科大電競代表隊「弘光獵鷹」奪得「2025第七屆大專盃電競錦標賽」射擊類團體賽冠軍。圖／弘光科大提供

弘光科技大學電競代表隊「弘光獵鷹」（HKUF）日前在台北世貿一館舉行的「2025第七屆大專盃電競錦標賽」中擊敗強敵，蟬聯射擊類特戰英豪團體賽冠軍，展現電競領域堅強實戰力。

弘光科技大學今天發布新聞稿表示，此次賽事為台灣國際電玩電競產業展的重要活動之一，決賽在展場主舞台登場，吸引眾多觀眾到場觀賽。弘光獵鷹戰隊憑藉優異戰術規劃與隊員間默契合作擊敗強敵，最終勇奪冠軍。

奪冠的「弘光獵鷹」戰隊成員包括多媒體遊戲發展與應用系三年級學生廖文瑋、二年級學生沈宗龍、陳亭佑、蔡旻勳，及智慧科技應用系一年級學生楊祐豪。該戰隊為跨年級、跨科系組成，展現弘光科大多元人才整合與協作訓練的成效。

弘光科大國際電競產業中心執行長黃建基表示，戰隊能夠成功連霸，關鍵在於學生的堅持與自律，持續練習、團隊溝通與戰術磨合，並在比賽中確實執行。他指出，學校電競中心提供長期資源支持與教練陳逸展的指導，是戰隊能在競技場上穩定發揮的後盾。

黃建基提到，賽事轉播由弘光科大IEIC直播團隊師生共同擔任。電競賽事直播涉及複雜的分工與技術協調，透過這次實戰經驗，不僅訓練學生的實務能力，也讓他們親身參與並見證學校榮耀時刻，意義非凡。

直播 團隊 弘光科技大學

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