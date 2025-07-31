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新北瑞芳高工校長交接 迎接技職教育新篇章

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳高工今(31)日舉行隆重且溫馨的新卸任校長交接典禮，由潘泰伸校長卸任，正式交棒給新任校長郭昱晨。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工今(31)日舉行隆重且溫馨的新卸任校長交接典禮，由潘泰伸校長卸任，正式交棒給新任校長郭昱晨。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳高工今(31)日舉行隆重且溫馨的新卸任校長交接典禮，由潘泰伸校長卸任，正式交棒給新任校長郭昱晨。典禮現場洋溢著感恩與祝福的氛圍，來自教育界、業界與兩位校長的親友們齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻，場面溫馨感人。

潘泰伸校長自2019年起掌舵瑞芳高工，四年來帶領學校團隊在技職教育領域屢創佳績，深受師生肯定。交接致詞中，潘校長感性地感謝行政團隊的全力支持，也表達對全校師生的不捨與祝福，他即將轉任淡水商工，期許未來能繼續推動技職教育發光發熱。

新任校長郭昱晨也在典禮上分享對瑞芳高工未來的規劃。她強調將延續學校職群發展特色，推動跨科整合與實作深化，同時積極拓展產學合作與國際鏈結，培育具有全球視野的技職人才。「一步一腳印，打造嶄新而自信的瑞芳高工」是她對未來的承諾與期許。

交接儀式後，親友們紛紛獻上賀禮與祝福，師生也熱情鼓掌歡送潘泰伸校長、歡迎郭昱晨校長。典禮在溫暖的掌聲與笑聲中圓滿落幕，象徵瑞芳高工的新章節正式展開，邁向更加卓越燦爛的未來。

團隊 瑞芳高工

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