西門子、茂泰捐價值千萬美金的EDA軟體 挺明新科大培育晶片人才
為強化台灣在IC設計與半導體領域的教育能量，西門子EDA與茂泰科技攜手捐贈價值 1千萬美金的EDA（Electronic Design Automation，電子設計自動化）軟體工具給明新科技大學電子工程系，啟動校企合作人才培育計畫。
明新科大校長呂明峯表示，EDA 可說是晶片之母，從功能設計、驗證到實體設計（布局、布線、設計規則檢查等），都是晶片開發不可或缺的核心工具。感謝西門子EDA與茂泰科技的大力支持，讓明新科大的IC設計教育更上一層樓。這不僅是資源挹注，更是教學改革與國際人才鏈結的重要里程碑。
西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇指出，全球各國正積極投入半導體產業，不僅興建晶圓廠，更展開跨國科技人才爭奪戰。明新科大以產業標準打造半導體人才培育基地，讓學生與產業無縫接軌。西門子EDA除了軟體工具捐贈，未來更將與校方合作實務導向設計課程，打造學生、學校與業界三贏局面。」
茂泰科技總經理蔡奉文表示，期待透過捐贈，為學生打造與產業同步的實務教學場域，縮短學用落差，並回應半導體產業對設計人才的迫切需求，善盡企業社會責任。
呂明峯進一步說明，學校長期深耕晶片佈局人才養成，校內設有完整半導體產線培育基地，涵蓋封裝、測試到製造等產線，讓學生在校即熟悉業界環境。近年學校也推動「科技教育外交」，吸引多國來台學習半導體專業，提升台灣科技教育影響力。
電子系主任張丞勛指出，此次捐贈的EDA軟體涵蓋完整設計流程，並有茂泰科技業師協助課程與實作導入，確保學生學習能與業界無縫接軌。
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