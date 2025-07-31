快訊

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

誣告罪二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

西門子、茂泰捐價值千萬美金的EDA軟體 挺明新科大培育晶片人才

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
圖3明新科大獲贈價值1千萬美金的EDA電子設計自動化軟體工具，(右起)明新科大校長呂明峯、西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇及茂泰科技總經理蔡奉文出席捐贈儀式。圖／校方提供
圖3明新科大獲贈價值1千萬美金的EDA電子設計自動化軟體工具，(右起)明新科大校長呂明峯、西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇及茂泰科技總經理蔡奉文出席捐贈儀式。圖／校方提供

為強化台灣在IC設計與半導體領域的教育能量，西門子EDA與茂泰科技攜手捐贈價值 1千萬美金的EDA（Electronic Design Automation，電子設計自動化）軟體工具給明新科技大學電子工程系，啟動校企合作人才培育計畫。

明新科大校長呂明峯表示，EDA 可說是晶片之母，從功能設計、驗證到實體設計（布局、布線、設計規則檢查等），都是晶片開發不可或缺的核心工具。感謝西門子EDA與茂泰科技的大力支持，讓明新科大的IC設計教育更上一層樓。這不僅是資源挹注，更是教學改革與國際人才鏈結的重要里程碑。

西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇指出，全球各國正積極投入半導體產業，不僅興建晶圓廠，更展開跨國科技人才爭奪戰。明新科大以產業標準打造半導體人才培育基地，讓學生與產業無縫接軌。西門子EDA除了軟體工具捐贈，未來更將與校方合作實務導向設計課程，打造學生、學校與業界三贏局面。」

茂泰科技總經理蔡奉文表示，期待透過捐贈，為學生打造與產業同步的實務教學場域，縮短學用落差，並回應半導體產業對設計人才的迫切需求，善盡企業社會責任。

呂明峯進一步說明，學校長期深耕晶片佈局人才養成，校內設有完整半導體產線培育基地，涵蓋封裝、測試到製造等產線，讓學生在校即熟悉業界環境。近年學校也推動「科技教育外交」，吸引多國來台學習半導體專業，提升台灣科技教育影響力。

電子系主任張丞勛指出，此次捐贈的EDA軟體涵蓋完整設計流程，並有茂泰科技業師協助課程與實作導入，確保學生學習能與業界無縫接軌。

明新科大獲茂泰科技與西門子EDA捐贈價值1千萬美金的EDA電子設計自動化軟體工具，同時導入國際級資源與業師，合作IC設計實務人才育成。圖／校方提供
明新科大獲茂泰科技與西門子EDA捐贈價值1千萬美金的EDA電子設計自動化軟體工具，同時導入國際級資源與業師，合作IC設計實務人才育成。圖／校方提供

美金 半導體

延伸閱讀

聯發科：三大業務強勁增長 對與輝達合作超級晶片量產「感到振奮」

旺宏：第3季絕對要轉盈

23檔台股ETF表現亮眼 復華中國5G勁揚21%最佳

京元電、世芯 權證押長天期

相關新聞

西門子、茂泰捐價值千萬美金的EDA軟體 挺明新科大培育晶片人才

為強化台灣在IC設計與半導體領域的教育能量，西門子EDA與茂泰科技攜手捐贈價值 1千萬美金的EDA（Electronic...

從水電工之子到AI博士 他持12張技術士證照獲頒技職之光

24歲的博士生郭柏鋒，身為水電工之子從小就喜歡動手實作，國中升學決定就讀高職，從基本的電器修理，到複雜的電路故障排除，憑...

杏壇芬芳獎木工國手名師廖晏鮮 傳承吃苦精神揚名國際

彰化縣崇實高工室內空間設計科主任廖晏鮮今年榮獲教育部杏壇芬芳獎，早年他念高職時就半工半讀，學生時代即獲獎無數，後又就讀台...

用台灣味感動世界 樹德科大系主任林宥君奪國際烘焙金牌

2025年大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽日前於紐西蘭登場，來自8國頂尖烘焙與餐飲好手參加競技，台灣代表、樹德科技大學餐旅與烘焙...

弘光科大碩士生研究 信任建立才是保健食品長銷關鍵

弘光科技大學健康事業管理系碩士生駱家傑，透過問卷調查剖析影響保健食品購買行為因素，發現短期廣告訊息對提升購買的效果不顯著...

四技二專登記分發2.3萬名額 開放考生選填志願

114學年四技二專聯合登記分發入學共68校參加招生，提供2萬3494個名額，今天上午10時起開放考生選填登記志願，每人最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。