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從水電工之子到AI博士 他持12張技術士證照獲頒技職之光

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
郭柏鋒目前就讀博士攻讀AI領域，仍定期回母校指導學弟妹技藝競賽。圖／技專校院招生專業化總辦公室提供
郭柏鋒目前就讀博士攻讀AI領域，仍定期回母校指導學弟妹技藝競賽。圖／技專校院招生專業化總辦公室提供

24歲的博士生郭柏鋒，身為水電工之子從小就喜歡動手實作，國中升學決定就讀高職，從基本的電器修理，到複雜的電路故障排除，憑藉卓越能力，不僅考取12張勞動部技術士證照，先後更榮獲兩屆教育部技職之光榮耀。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬表示，技職教育的精神之一就是做中學，推薦喜歡手腦並用的學生們，選讀技高、科大接受理論與應用並重的扎實訓練，未來不論是升學或就業都能多元發展。

來自基隆的郭柏鋒，父親是水電師傅，從小看著父親在家修理各種電器。國中後，父親教導郭柏鋒焊接與電子知識，為他打下基礎，藉由不斷練習以及參與技藝教育競賽的集訓課程，郭柏鋒榮獲基隆市國中技藝競賽電機電子群第四名，並選讀基隆商工資訊科。

郭柏鋒在技高階段就取得4張乙級技術士證照，並憑著競賽成績，透過技優徵審管道錄取國立勤益科技大學電子工程系，更在大一時獲得技職之光「技職傑出獎證照達人」獎項。

郭柏鋒坦言，大一時榮獲技職之光「既驚訝又激動」，對未來充滿信心，後來更錄取台科大人工智慧跨域科技研究所碩士班，碩一時再獲得技職之光肯定，憑藉著表現，已錄取清大資訊工程學系博士班。

二度獲頒技職之光，擁有12張全國技術士乙、丙級證照，郭柏鋒分析，考證照是因為對電機電子和資訊領域充滿熱情，並不是為應付考試，也希望能夠真正掌握這些知識並應用在實際環境中，證照可以擴展知識視野並提升職場競爭力。

特別的是，郭柏鋒當年因為參與國中技藝教育競賽的集訓課程後，開啟了技職教育一連串啟發和訓練，為感念母校，郭柏鋒已連續五年返回母校基隆安樂國中，指導學弟妹寒假集訓課程。郭柏鋒認為，不僅是知識與經驗的傳承，也是對技藝教育精神的延續。又技職體系特別適合喜歡實作的學生，只要找到熱愛的領域並持續努力，就能實現自己心目中的夢想。

基隆 水電 升學

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