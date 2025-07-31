水電工之子郭柏鋒 12張證照加持兩度獲獲技職之光
由於父親是水電師傅，郭柏鋒從小就喜歡動手實作，後來陸續考取12張技術士證照，兩度榮獲教育部技職之光，現在清大攻讀博班的他，還定期回母校指導學弟妹技藝競賽。
技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，來自基隆的郭柏鋒，父親是水電師傅，從小看父親修理各種電器；國中在父親教導下，開始學習焊接與電子知識，藉由不斷練習和學校技藝競賽的集訓課程，讓他榮獲基隆市國中技藝競賽電機電子群第4名，確立未來升學方向。
後來選讀基隆商工資訊科的郭柏鋒，高中階段就取得4張乙級技術士證照，還憑著出色的競賽成績，透過技優甄審管道錄取勤益科技大學電子工程系，更在大一時獲教育部技職之光「技職傑出獎證照達人」獎項。
在郭柏鋒努力不懈下，之後再錄取台科大人工智慧跨域科技研究所碩士班，擁有12張全國技術士乙、丙級證照的他，碩一時再次獲頒技職之光。
郭柏鋒表示，考證照是因為對電機電子和資訊領域充滿熱情，並不是為應付考試，他希望能夠真正掌握這些知識並應用在實際環境中，證照可以擴展自己的知識視野並提升在職場上競爭力。
現就讀清華大學資訊工程系博士班並攻讀AI領域的他，為感念母校當年提供的國中技藝競賽的集訓課程，特地返回母校基隆安樂國中，指導學弟妹寒假集訓課程，希望藉由知識與經驗的傳承，延續技藝教育精神，促進良性循環。
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