屏科大「先進表型農業實驗室」揭牌 AI農業里程碑

屏科大農學院「先進表型農業實驗室」今天揭牌；實驗室建置完全人工光型植物工廠、多光譜影像平台等，透過高階設備，推動智慧農業研究，未來可望為業界提供實質助力。

國立屏東科技大學校長張金龍表示，感謝台灣海博特股份有限公司支持，捐贈先進表型感測儀器與智慧農業設施，智慧農業發展須跳脫傳統思維，透過高階設備，精準掌握作物生理與環境條件、推動農業數據化與自動化；期許實驗室成為智慧農業核心基地，讓屏科大成為具國際競爭力研究重鎮。

屏科大農園生產系助理教授鍾興穎說，實驗室建置是農學院里程碑；實驗室設備可模擬多氣候生長環境，並以高光譜影像系統等蒐集植物生理資訊，鏈接後續大數據及AI應用，達到自主溫室、精準育種等目標。

台灣海博特公司董事長張簡慶賓表示，屏科大過去曾在植物栽培相關儀器開發過程中給予協助，讓公司得以打開海外市場；此次捐贈設備不僅是回饋校方，更期盼培育更多人才，為業界提供實質助力，如過去將研究數據運用於精準調控生產雙梗蘭花，協助業者提高競爭力。

屏科大表示，全新「先進表型農業實驗室」以植物表型體學（Phenomics）為核心，整合高通量感測與AI分析技術，探索作物外觀、生理與性狀變化。

儀器設備方面，實驗室建置有多光譜影像平台與高光譜影像系統、植物影像拍攝棚、3D重建與點雲分析工具及自動化數據分析系統，具備完整作物非破壞性分析能力；透過這些設備，研究團隊將開發可量化、可視化並可預測作物生長與表現的關鍵技術。

實驗室同時配備有2間完全人工光型植物工廠，可調光譜與光量的人工光、降溫、加溫、加濕、除濕、風速，以及二氧化碳濃度等皆可控制，能模擬出各種環境下植物生長不同表型，再藉由多種光學相機累積數據，成為未來屏科大農學院邁向AI農業重要武器。

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