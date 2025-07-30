快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

炒作當配方、凋零成必然？揭日本高級生吐司的盛衰記

不只肝臟問題？沈玉琳健康亮紅燈 傳與1疾病有關「進加護病房」

屏科大「先進表型農業實驗室」揭牌 AI農業里程碑

中央社／ 屏東縣30日電

屏科大農學院「先進表型農業實驗室」今天揭牌；實驗室建置完全人工光型植物工廠、多光譜影像平台等，透過高階設備，推動智慧農業研究，未來可望為業界提供實質助力。

國立屏東科技大學校長張金龍表示，感謝台灣海博特股份有限公司支持，捐贈先進表型感測儀器與智慧農業設施，智慧農業發展須跳脫傳統思維，透過高階設備，精準掌握作物生理與環境條件、推動農業數據化與自動化；期許實驗室成為智慧農業核心基地，讓屏科大成為具國際競爭力研究重鎮。

屏科大農園生產系助理教授鍾興穎說，實驗室建置是農學院里程碑；實驗室設備可模擬多氣候生長環境，並以高光譜影像系統等蒐集植物生理資訊，鏈接後續大數據及AI應用，達到自主溫室、精準育種等目標。

台灣海博特公司董事長張簡慶賓表示，屏科大過去曾在植物栽培相關儀器開發過程中給予協助，讓公司得以打開海外市場；此次捐贈設備不僅是回饋校方，更期盼培育更多人才，為業界提供實質助力，如過去將研究數據運用於精準調控生產雙梗蘭花，協助業者提高競爭力。

屏科大表示，全新「先進表型農業實驗室」以植物表型體學（Phenomics）為核心，整合高通量感測與AI分析技術，探索作物外觀、生理與性狀變化。

儀器設備方面，實驗室建置有多光譜影像平台與高光譜影像系統、植物影像拍攝棚、3D重建與點雲分析工具及自動化數據分析系統，具備完整作物非破壞性分析能力；透過這些設備，研究團隊將開發可量化、可視化並可預測作物生長與表現的關鍵技術。

實驗室同時配備有2間完全人工光型植物工廠，可調光譜與光量的人工光、降溫、加溫、加濕、除濕、風速，以及二氧化碳濃度等皆可控制，能模擬出各種環境下植物生長不同表型，再藉由多種光學相機累積數據，成為未來屏科大農學院邁向AI農業重要武器。

AI 屏東 屏科大 競爭力

延伸閱讀

AI百工百業／AI助攻舊衣煉金術 纖維分選器技術

楚門的世界猛禽版！屏科大各地農田設猛禽棲架 9年努力獲銀獎肯定

屏科大生態旅遊交流 印尼原青讚屏東部落動能

屏東推動高科技人才培育 高中職最高補助50萬元

相關新聞

杏壇芬芳獎木工國手名師廖晏鮮 傳承吃苦精神揚名國際

彰化縣崇實高工室內空間設計科主任廖晏鮮今年榮獲教育部杏壇芬芳獎，早年他念高職時就半工半讀，學生時代即獲獎無數，後又就讀台...

用台灣味感動世界 樹德科大系主任林宥君奪國際烘焙金牌

2025年大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽日前於紐西蘭登場，來自8國頂尖烘焙與餐飲好手參加競技，台灣代表、樹德科技大學餐旅與烘焙...

弘光科大碩士生研究 信任建立才是保健食品長銷關鍵

弘光科技大學健康事業管理系碩士生駱家傑，透過問卷調查剖析影響保健食品購買行為因素，發現短期廣告訊息對提升購買的效果不顯著...

四技二專登記分發2.3萬名額 開放考生選填志願

114學年四技二專聯合登記分發入學共68校參加招生，提供2萬3494個名額，今天上午10時起開放考生選填登記志願，每人最...

致理科大USR注入創意 新北萬里大鵬足湯公園觀光新亮點

萬里區的大鵬足湯公園近來在暑期的週末辦理了萬金夏夜光活動，新穎的空間呈現還有舒適的泡足湯環境與趣味的煮溫泉蛋體驗，其實都有著致理科技大學「女王的呼召」USR計畫的空間活化與營造的身影，學生們的創意為大鵬足湯公園增添了美感，讓大鵬足湯公園成為了北海岸的新興景點。

屏工機械科李貫誌勇奪全國技能競賽奪金牌 獎金一半捐學校

國立屏東高工機械科三年級李貫誌參加第55屆全國技能競賽CNC銑床職類勇奪金牌，相當不容易，這也是屏東高工繼六年前在模具類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。