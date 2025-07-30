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杏壇芬芳獎木工國手名師廖晏鮮 傳承吃苦精神揚名國際

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
崇實高工室內空間設計科主任廖晏鮮（右 )今年再榮獲教育部杏壇芬芳獎，彰化縣長王惠美也向他祝賀，崇實高工校長陳威男（左)說廖晏鮮實至名歸。圖／崇實高工提供
崇實高工室內空間設計科主任廖晏鮮（右 )今年再榮獲教育部杏壇芬芳獎，彰化縣長王惠美也向他祝賀，崇實高工校長陳威男（左)說廖晏鮮實至名歸。圖／崇實高工提供

彰化縣崇實高工室內空間設計科主任廖晏鮮今年榮獲教育部杏壇芬芳獎，早年他念高職時就半工半讀，學生時代即獲獎無數，後又就讀台師大工業教育系，常以自身經歷勉勵學生穩紮穩打培養實力，也帶著學生苦練拿下許多國際競賽大獎。

曾拿過教育部師鐸獎、十大傑出青年等大獎、被總統接見獎勵共七次的廖晏鮮，今年再獲杏壇芬芳獎，廖晏鮮出身台東縣大麻里鄉農家子弟，為了減輕家中負擔，國中畢業即就讀公東高工家具木工科，除了半工半讀，假日經常留校練習，因在技藝競賽有優異成績，即保送甄試就讀台師大工業教育系家具工程組，學生時代就赴荷蘭阿姆斯特參加國際技能競賽榮獲門窗木工職類銀牌，為國爭光。

在崇實高工任教28年來，經常犧牲假期陪著學生精進技藝，學生們也經常在國際技能競賽、國內競賽奪金，他也擔任全國身心障礙者技能競賽裁判、國手培訓教練，指導展能國手蔡一貫、林世軒於2023年在法國拿下國際展能職業技能奧林匹克競賽家具木工金牌與銀牌，還有第36屆國際技能競賽榮獲門窗木工職類銀牌的謝萌峰均為經典。

廖晏鮮也熱心回饋，長年協助彰化監獄家具木工訓練，輔導更生人學習技能，培養重回社會的一技之長。

「木工還不是AI所能取代的，」廖晏鮮說。他也常對學生說，在AI是很好的學習輔助工具，但木工和水電等專業都還是AI無法取代，木工不僅是室內設計重要技藝及元素，許多文化傳承工作也需要高超的木工技巧。

廖晏鮮說，「好的技藝不是只有會做，而是要做的很好」，要花很多時間、要吃得了苦，都是在重複的過程中慢慢磨出高超的技藝。

崇實高工校長陳威男說，「教育可以改變命運、技能可以創造未來」，廖晏鮮主任不僅技術一流，也關懷每一位學生的未來，透過產官學資源、產業參訪、國中技藝班協作計畫等，為學生創造更多成功的可能性。

廖晏鮮常勉勵學生穩紮穩打培養實力，也帶著學生苦練拿下許多大獎。圖／崇實高工提供
廖晏鮮常勉勵學生穩紮穩打培養實力，也帶著學生苦練拿下許多大獎。圖／崇實高工提供
崇實高工室內空間設計科主任廖晏鮮帶著學生參加各項國際及全國競賽，成為常勝軍。圖／崇實高工提供
崇實高工室內空間設計科主任廖晏鮮帶著學生參加各項國際及全國競賽，成為常勝軍。圖／崇實高工提供

家具 國際技能競賽

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