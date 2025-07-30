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用台灣味感動世界 樹德科大系主任林宥君奪國際烘焙金牌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
樹科大餐旅與烘焙管理系林宥君「台灣四季主題伴手禮」勇奪金牌佳績。記者郭韋綺／翻攝
樹科大餐旅與烘焙管理系林宥君「台灣四季主題伴手禮」勇奪金牌佳績。記者郭韋綺／翻攝

2025年大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽日前於紐西蘭登場，來自8國頂尖烘焙與餐飲好手參加競技，台灣代表、樹德科技大學餐旅與烘焙管理系主任林宥君，憑藉作品台灣四季主題伴手禮，勇奪烘焙伴手禮金牌，他以一道道融入在地食材的甜點，讓世界看見台灣四季之美。

林宥君的得獎作品，巧妙融合鹿谷春茶、玉井芒果、大甲紫薯、東山桂圓乾等台灣各地特色農產，分別代表春、夏、秋、冬四季，透過細膩的技術與創意表現，他將四款季節甜點打造成兼具文化意涵與現代美感的伴手禮，呈現出台灣物產的多樣性與烘焙工藝的細緻成熟。

「我想用台灣的四季味道，讓評審感受到這片土地的溫度。」林宥君說，參賽不是為了勝負，而是希望在國際舞台上，讓更多人認識台灣的食材、文化與技職教育的實力。

評審團對林宥君作品給予高度評價，有技術、更有故事，是難得一見「情感型烘焙藝術品」不論是甜點的香氣與層次，還是整體設計與包裝細節都精緻到位，展現出台灣烘焙設計的國際競爭力。

除了技術層面，林宥君更強調「文化外交」的角色，他認為技職教育不應只是訓練技能，更要培養表達文化的能力。這次參賽，他刻意選擇在地農產入味，也設計了具有台灣圖騰元素的包裝，希望讓外國人不只品嘗味道，也能感受台灣的故事與精神。

林宥君說，此次參賽獲得僑務委員會、外交部與紐西蘭台商會的大力支持，讓他無後顧之憂地發揮所長，並感受到海外台灣社群的熱情與團結。

樹德科大表示，林宥君長年投入教學與實務，帶領學生參與各類競賽與創新課程，此次金牌是對他個人專業的肯定，為台灣在國際餐飲舞台寫下動人篇章，讓更多人透過味覺，記住這個四季分明、故事動人的美麗島嶼，也象徵台灣技職人才逐漸走向世界。

樹科大餐旅與烘焙管理系林宥君「台灣四季主題伴手禮」勇奪金牌佳績，為台灣技職教育與烘焙創作寫下榮耀新頁。記者郭韋綺／翻攝
樹科大餐旅與烘焙管理系林宥君「台灣四季主題伴手禮」勇奪金牌佳績，為台灣技職教育與烘焙創作寫下榮耀新頁。記者郭韋綺／翻攝
樹科大餐旅與烘焙管理系老師林宥君（左）代表台灣參賽以「台灣四季主題伴手禮」巧妙融合在地農產，勇奪金牌。記者郭韋綺／翻攝
樹科大餐旅與烘焙管理系老師林宥君（左）代表台灣參賽以「台灣四季主題伴手禮」巧妙融合在地農產，勇奪金牌。記者郭韋綺／翻攝

烘焙 伴手禮

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