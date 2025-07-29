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弘光科大碩士生研究 信任建立才是保健食品長銷關鍵

中央社／ 台中29日電
弘光科大健管系碩士生駱家傑（右2），在指導教授張炳華（左2）指引下，完成以「健康促進模式」為架構的研究，透過問卷調查剖析影響保健食品購買行為的因素。（弘光科大提供）中央社
弘光科大健管系碩士生駱家傑（右2），在指導教授張炳華（左2）指引下，完成以「健康促進模式」為架構的研究，透過問卷調查剖析影響保健食品購買行為的因素。（弘光科大提供）中央社

弘光科技大學健康事業管理系碩士生駱家傑，透過問卷調查剖析影響保健食品購買行為因素，發現短期廣告訊息對提升購買的效果不顯著，顯示行銷策略應朝向長期教育與信任建立發展。

根據弘光科技大學今天發布的新聞稿，駱家傑觀察到生活周遭很多人有食用保健食品習慣，他指出，有人是一時興起，也有人持續購買、按時食用，促使他想深入研究了解，影響保健食品購買行為的因素為何。

駱家傑在指導教授張炳華指引下，以「健康促進模式」為架構，這項研究共回收361份有效問卷，調查消費者在「自我效能」、「行為承諾」、「購買障礙」、「人際關係影響」及「情境變因」等方面上的感受與行為反應。

駱家傑分析，研究顯示，自我效能與行為承諾是驅動保健食品購買的核心動力，「購買行為承諾」在自我效能與實際行動之間扮演關鍵中介角色；短期廣告訊息無論著重健康益處或風險警示，對提升購買承諾的效果皆不顯著，保健食品行銷策略應朝向長期教育與信任建立發展。

張炳華強調，台灣保健食品市場已進入功能性、信任導向新階段，駱家傑的研究正好揭示出行銷溝通的轉型契機，消費者需要的不只是促銷，而是知識傳遞與信心建立；業者若能善用這項研究洞察出的現象，在產品教育與個人化行銷上加強投入，將有機會拓展忠誠消費群與長期營收。

駱家傑研究成果已通過碩士論文口試，並獲推薦投稿至學術期刊。健管系系主任陳亮汝表示，他的研究展現出學生實證研究能力與產業敏感度，也反映出系上推動理論實踐化、研究應用化的教育理念。

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