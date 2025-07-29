四技二專登記分發2.3萬名額 開放考生選填志願

萬里區的大鵬足湯公園近來在暑期的週末辦理了萬金夏夜光活動，新穎的空間呈現還有舒適的泡足湯環境與趣味的煮溫泉蛋體驗，其實都有著致理科技大學「女王的呼召」USR計畫的空間活化與營造的身影，學生們的創意為大鵬足湯公園增添了美感，讓大鵬足湯公園成為了北海岸的新興景點。

2025-07-28 18:14