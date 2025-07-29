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四技二專登記分發2.3萬名額 開放考生選填志願

中央社／ 台北29日電
114學年四技二專聯合登記分發入學共68校參加招生，提供2萬3494個名額，今天上午10時起開放考生選填登記志願，每人最多可填199個志願，8月7日公告錄取榜單。圖為今年四技二專統測。圖／本報資料照片
114學年四技二專聯合登記分發入學共68校參加招生，提供2萬3494個名額，今天上午10時起開放考生選填登記志願，每人最多可填199個志願，8月7日公告錄取榜單。圖為今年四技二專統測。圖／本報資料照片

114學年四技二專聯合登記分發入學共68校參加招生，提供2萬3494個名額，今天上午10時起開放考生選填登記志願，每人最多可填199個志願，8月7日公告錄取榜單

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年四技二專日間部聯合登記分發入學，將於7月29日上午10時至8月1日下午5時受理網路選填登記志願，考生可先上網查詢實際招生名額、各校系科（組）或學程考科成績權重組合人數累計表及考生個人總成績，作為選填志願參考。

114學年四技二專聯合登記分發入學管道共68校、2317系科（組）或學程參加招生，提供2萬3494個招生名額，每名考生最多可填199個志願；各校系科（組）或學程可自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績的採計權重，考生登入個人總成績查詢系統時，可選擇各權重組合，系統將自動計算該權重組合的加權後總成績，並顯示採計該組合的校系科（組）或學程及實際招生名額。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，登記分發管道為114學年四技二專日間部考生最後入學管道，請考生把握機會，儘早於8月1日下午5時前完成網路選填登記志願。

名額 網路 榜單

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