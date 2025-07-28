致理科大USR注入創意 新北萬里大鵬足湯公園觀光新亮點

萬里區的大鵬足湯公園近來在暑期的週末辦理了萬金夏夜光活動，新穎的空間呈現還有舒適的泡足湯環境與趣味的煮溫泉蛋體驗，其實都有著致理科技大學「女王的呼召」USR計畫的空間活化與營造的身影，學生們的創意為大鵬足湯公園增添了美感，讓大鵬足湯公園成為了北海岸的新興景點。

致理科技大學尚世昌講座教授表示，我們計畫團隊在金山、萬里等場域執行計畫多年，與地方有深厚的情誼，這次協助大鵬足湯公園的空間部分進行改造，透過老師帶領學生進入場域共同實作，除了讓學生學習外，也能整合在地需求。

此外，今年暑假期間，改造後的大鵬足湯公園，在假日辦理了萬金夏夜光活動，市集攤位、音樂會還有手作DIY，讓到訪民眾輕鬆悠遊，體驗最貼近金山、萬里的人文風情。

北海創生協會理事長賴家華說，原本足湯公園只有泡腳池，現在擺上了客桌椅，不過並不是要求遊客要消費才能坐下，而是希望來到這裡的遊客都可以坐下來好好欣賞足湯公園的美麗，也在跟致理科技大學USR團隊討論過後，讓顯得生硬的佈置加入綠意盎然、在地培育的花卉與植栽，為足湯公園增添了療癒感。

在致理科技大學「女王的呼召」USR計畫下，足湯公園多了綠意造景、共販所的看板設計與牆面粉刷挑色都是學生們創意展現，還有煮溫泉蛋的編織竹簍更都是學生們親手打造，在USR計畫與在地需求的激盪下，讓足湯公園呈現出新的樣貌，成為北海岸的觀光新亮點。

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