屏工機械科李貫誌勇奪全國技能競賽奪金牌 獎金一半捐學校

國立屏東高工機械科三年級李貫誌參加第55屆全國技能競賽CNC銑床職類勇奪金牌，相當不容易，這也是屏東高工繼六年前在模具類科奪金後，再度出現金牌。金牌獲得獎金12萬元，李貫誌要捐一半獎金6萬元給學校，感謝學校無償提供資源，讓他專心練習。

李貫誌說，這是他第二次參加全國技能競賽，比較不會那害怕，頒發成績時，得知自己獲金牌，打敗中北部好手們，「真的也很意外」。

李貫誌對機械加工很有興趣，訓練過程中，要學會寫手動編輯加工程式，也要善用數學計算，有時候遇到困難時，會先用軟體程式輔助算出，再從中回推思考，可以怎麼計算，遇到不懂就問老師，有時候做累了，會睡著，清醒之後，有時就開竅了，突然想通了。

練習時間很長，李貫誌說，平日下課之後就會到練習場開始作業，做到晚間9時到10時。假日也是一早8時到學校報到，展開一整天練習從白天練黑夜，有時練習太專注，會練到忘記時間了，有時練到很累，就到校園內打場籃球。

全國技能競賽比賽為期3天，第一天需手動編輯加工程式，第二與第三天以CAD軟體進行程式撰寫輔助加工，對選手操作技巧與軟體應用能力都是極大考驗。李貫誌全程展現高抗壓與高水準表現，成功奪金。

李貫誌獲得金牌有12萬元獎金，他決定將一半獎金6萬元捐給機械科，感謝在他準備競賽過程中從初賽到決賽，學校無償提供資源，讓他無後顧之憂的練習，很感謝學校的一路走來的支持。另外的6萬元，要做為大學買平板的錢、有些會存起來。

指導老師吳家勝長期陪伴學生基礎訓練與技術精進，吳嘉勝說，少子化讓偏鄉學校資源更顯匱乏，但學生潛力無限。貫誌從傳統銑床一路學習到CNC銑床，過程中不斷自我調整、吸收經驗，全力投入訓練。

李貫誌也提到，未來繼續升學，希望能成為工程師。現階段他9月還要準備國手選拔賽，持續努力。 國立屏東高工機械科三年級李貫誌（左）參加第55屆全國技能競賽CNC銑床職類勇奪金牌，感謝老師吳家勝一路以來支持。記者劉星君／攝影 國立屏東高工機械科三年級李貫誌參加第55屆全國技能競賽CNC銑床職類勇奪金牌。記者劉星君／攝影

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