校園會客室／林清南看技高未來 盼企業認養
現年六十四歲新北高工校長林清南，重視技高學以致用，去年甫獲師鐸獎。回顧投入了四十年的技職教育，林清南說，近年來普高學生數超越技高生，是技職教育的危機，主張應轉型為精緻技高，由企業認養出錢提供獎學金，吸引學生進而成為該企業子弟兵，企業也可派駐師傅來教學傳承。
台師大工教系畢業的林清南，投入技職教育已整整四十年，從先後在新北高工（舊稱海山高工）、瑞芳高工、三重商工等校任教。
林清南說，早期社會期待畢業後盡快投入職場，因此技高就讀人數比率較高，跟普通高中相比是七比三，不過近年來觀念逐漸改變，技高就讀人數逐年下滑，到一○八學年度死亡交叉，普高學生人數超越技高。
林清南認為，德國盛行雙軌制即在求學階段，除理論課程外，也需在企業實習，並由企業支付基本薪資，培養所需人才，但台灣技職教育卻與職業訓練脫鉤，被學科綁死、無法學以致用。
林清南表示，技職教育缺乏強而有力的工商行會主導，因此主張教育現場應改成精緻技高，並由企業認養出錢提供獎學金，另也建議鬆綁統測、課程，讓技高生不用被學科綁死。
林清南也擔憂技職師資難尋困境，尤其電子電機群在業界薪資較優渥，這也是為何需要行業公會支持，由企業派駐師傅來教學傳承。
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