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全國技能競賽屏東內埔農工汽車板金奪銀 他突破困境學會自立

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國立內埔農工汽車科三年級潘春元（右）突破困境，挑燈夜戰練習，參加全國技能競賽獲得青年組汽車板金類銀牌，校長周敦懿（左）以行動力支持學生們。圖／內埔農工提供
國立內埔農工汽車科三年級潘春元（右）突破困境，挑燈夜戰練習，參加全國技能競賽獲得青年組汽車板金類銀牌，校長周敦懿（左）以行動力支持學生們。圖／內埔農工提供

國立內埔農工汽車科三年級潘春元是屏縣社會處聯合助學脫貧自立的學生，他面對家庭經濟和學習歷程的多重挑戰，他突破困境，日以繼夜，挑燈夜戰練習，參加全國技能競賽獲得青年組汽車板金類銀牌，另名學生潘玉清獲汽車板金類全國第四名佳績。

內埔農工汽車科主任康郁帆興奮說，這次成果也是挑戰南部學校在汽車板金職類新巔峰，相當不容易。

康郁帆說，潘春元在南區初賽中獲金牌後，努力持續挑燈夜戰練習，畢業典禮結束後，轉換為訓練狀態，就算遇到颱風天，也堅持到校練習，培養刻苦耐勞精神，學習如何將職人的精神做到極致。

潘春元從小與媽媽相依為命，媽媽因病無法工作，家中經濟困頓，潘春元並未因此自怨自艾，更加珍惜學習機會，尤其在汽車板金專業領域投入甚多。康郁帆形容，潘春元面對家庭經濟與個人學習過程多重挑戰，不氣餒，突破困境，以穩定心態和過硬的技術實力，比賽時穩定發揮，經過兩天半競賽奪得銀牌；另名學生潘玉清拿下汽車板金類第四名。

內埔農工校長周敦懿在學生們訓練時給予支持鼓勵，也以行動力陪伴學生們。康郁帆說，希望學生們將這段時間所學習到的技能與職人精神，未來能在職場及各領域上發光發熱。

校長周敦懿說，汽車科多年來致力專業教學與實作訓練，培育學生參與各項技能競賽，產學合作、實作教學與多元技藝競賽強化學生技術力。此次獲佳績不僅是學生努力，也是學校師資群投入教學的體現。學校持續支持學生參賽提供完善資源，鼓勵學生勇敢追夢、挑戰自我，在技職舞台上發光發熱。

國立內埔農工汽車科今年參加全國技能競賽青年組汽車板金類學生潘春元（左一）獲得銀牌、潘玉清（左三）獲得第四名，老師康郁帆（左二）與校長周敦懿（左四）替學生們感到開心。圖／內埔農工提供
國立內埔農工汽車科今年參加全國技能競賽青年組汽車板金類學生潘春元（左一）獲得銀牌、潘玉清（左三）獲得第四名，老師康郁帆（左二）與校長周敦懿（左四）替學生們感到開心。圖／內埔農工提供
國立內埔農工汽車科今年參加全國技能競賽青年組汽車板金類學生潘春元獲得銀牌。圖／內埔農工提供
國立內埔農工汽車科今年參加全國技能競賽青年組汽車板金類學生潘春元獲得銀牌。圖／內埔農工提供
國立內埔農工汽車科今年參加全國技能競賽青年組汽車板金類學生潘春元獲得銀牌。圖／內埔農工提供
國立內埔農工汽車科今年參加全國技能競賽青年組汽車板金類學生潘春元獲得銀牌。圖／內埔農工提供

畢業典禮

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