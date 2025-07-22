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全國技能競賽千人較勁 公東高工獲3金3銀創佳績

中央社／ 台東縣22日電

全國技能競賽，台東公東高工拿下3金3銀及2座第4名、1座第5名，同時有13名學生晉級第2階段國手選拔。學校表示，這是學校近年最佳成績。

台東縣私立公東高工今天發布新聞稿表示，昨日結束的第55屆全國技能競賽有1231名技職尖兵同場競技，為台灣技能教育界最高規格的賽事，來自全台上百所高職及科技大學的優秀選手齊聚一堂，各展專業技能，競爭激烈。

公東高工表示，學生在家具木工、門窗木工、粉刷技術與乾牆系統等職類表現特別突出，不僅囊括金牌、銀牌雙料佳績，更展現出選手們在技術深度與操作精準度上的全面實力，也是學校近年最佳成績。

家具木工職類，金牌馬宗暘、銀牌侯彥熏。家具木工職類歷來為競爭最激烈的項目之一，須展現精湛的木工技藝與高度細節處理能力，馬宗暘以其卓越的工藝完成度勇奪金牌，侯彥熏則緊隨其後摘下銀牌，為公東高工雙雙奪牌寫下佳話。

門窗木工職類，金牌陳亮維、銀牌田壘、第4名余羿霆。門窗木工亦屬高難度技術職類，需精準結構判斷與細膩操作。陳亮維與田壘包辦金銀牌，余羿霆更進一步取得第4名佳績，實力橫掃全場，足見公東高工在木作技術領域的深厚教學底蘊。

粉刷技術與乾牆系統職類，金牌鄭鼎倫、銀牌李承宗。粉刷與乾牆工作結合美感與功能，對材料使用與技術整合要求極高。鄭鼎倫與李承宗以穩定操作與高完成度，分別奪下金牌與銀牌，展現高度的專業實務能力。展示設計職類第4名邱竇靖童。建築舖面職類第名羅永順。

公東高工表示，這屆獲獎與參賽選手中，有13名學生成功晉級第2階段國手選拔賽，將有機會代表公東高工挺進國際技能競賽的殿堂，與來自世界各國的技職好手同場較勁。

金牌 家具 全國技能競賽

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