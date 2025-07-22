第55屆全國技能競賽 北市奪10金10銀12銅
第55屆全國技能競賽20日閉幕，台北市教育局統計，北市公私立技高參賽選手共摘10金、10銀、12銅，居全國之冠，獲獎選手並有機會參加國手選拔，代表國家挑戰「亞洲技能競賽」。
台北市教育局發布資訊統計，參賽「第55屆全國技能競賽」的北市公私立技術型高中選手，得獎表現居各縣市之冠，共計10金、10銀、12銅，並在「冷凍空調」與「工業4.0」職類包辦前3名。
教育局說，這次選手再創歷年佳績，其中南港高工囊括「汽車技術」、「冷凍空調」、「工業4.0」及「數位建設BIM」等4項金牌；松山工農在「行動應用開發」與「雲端運算」勇奪雙金；大安高工在「漆作裝潢」、內湖高工在「資訊網路布建」、木柵高工在「銲接」職類摘金。
教育局說，賽前挹注超過新台幣277萬元，協助學校訓練選手；這次前3名將獲頒12萬、6萬元、4萬元獎金，共近230萬元，鼓勵選手持續精進；各職類前3名（組），可報名國手選拔，有機會參加台灣將在11月27日至29日首度舉辦的「亞洲技能競賽」，為國爭光。
在工業4.0職類奪金的南港高工張庭嘉與金盛湧分享，反覆練習、修正錯誤，團隊合作、溝通與信任，很重要。在漆作裝潢職類奪金的大安高工謝秉諺說，必須不斷挑戰自我、做到最好。
在資訊網路布建職類奪金的內湖高工曹峰嘉說，這不只是技術比拚，更是考驗心理素質、臨場反應。在數位建設（BIM）職類奪金的南港高工劉增芃則感謝老師的引領。
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