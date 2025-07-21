因應極端氣候與高齡化 產官學界合推低碳智慧養殖新模式
面對極端氣候與勞動力老化等挑戰，水產養殖產業正積極尋求智慧化與永續化的轉型契機，尤其台灣水產養殖年產量高達30萬公噸，如何提升生產效率、降低風險，並取得國際市場信任，成為產官學共同關注的議題。
今年6月，高市海洋局與高雄科技大學養殖系合作巡迴林園、永安、彌陀及岡山等重要養殖區舉辦多場「智慧與友善養殖推廣會」，導入創新管理技術，協助漁民強化競爭力。
此次針對台灣五大養殖關鍵物種石斑魚、午仔魚、吳郭魚、鱸魚與虱目魚，推出整合型養殖解決方案，包括智慧養殖管理系統、複合光合菌應用、水底質改良技術等，期能有效改善水質管理、人力負擔與病害風險，協助業者穩定產出、提高效益。
高科大亦邀集農業工程研究中心、養殖漁業發展協會參與，現場實例分享受到養殖業者熱烈回響，展示多項智慧化設備與操作案例，包括水質即時監控、自動投餌系統，以及環境友善型的複合光合菌處理技術。
此外養殖系長期配合漁業署補助計畫，協助漁民掌握智慧養殖設備申請時程與要點，讓養殖戶精準導入系統、擴大資源整合，逐步朝智慧永續經營邁進。
海洋局長石慶豐指出，全球水產市場高度關注「責任養殖」、「生產永續」議題，台灣若欲拓展出口，需強化管理標準與生產技術，期待藉由高科大科研能量打造兼具智慧、友善、永續、安全與低碳的新型養殖模式，攜手業者進軍國際市場。
石慶豐表示，將持續在強化風險管理、優質水產品養殖、提升環境控制效益、帶動傳產轉型升級議題上，整合產官學研積極協助傳統漁業轉型升級，打造具全球競爭力的現代化水產養殖產業。
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