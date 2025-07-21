抓住追求極致方法 二林工商全國競賽全壘打3人進國手選拔

國立二林工商學生莊玉雪、林函瑋、張洺瑄、洪錦瑋，國中求學階段已獲技藝競賽獎項，這次參加全年全國技能競賽「全壘打」，一次帶回金、銀、銅獎牌和第四名，其中兩人晉級國手選拔第二階段，為二林、彰化縣爭光。

第五十五屆全國技能競賽昨（20日）下午在台北南港展覽館落幕，彰化縣的國立二林工商今在校園張貼「狂賀」紅榜，恭喜勇奪展示設計職類金牌的莊玉雪、漆作裝潢職類銀牌林函瑋、CNC銑床職類銅牌黃韋翔及漆作裝潢第四名。

「常常練到晚上九點、十點不肯下課，從改圖、打樣到布置，每個步驟都不能馬虎。」獲金牌的室內空間設計科學生莊玉雪說，訓練過程雖無比艱辛，但得站上領獎台的那一刻「一切都值得了！」

室設科林函瑋表示，漆作裝潢聽起來簡單，表面看是刷牆，其實每層底料、漆面處理都有標準值，要做到完美不容易，刷歪一點點就被扣分，「比賽時手都在抖，超緊張的」，幸好平常練習夠扎實，順利通過競賽。

機械科黃韋翔得到銅牌，他說，CNC銑床競賽不只是手快眼明，更是腦袋要清楚邏輯。老師常陪他練習和指導糾正錯誤，沒有老師，他不可能得獎。

實習主任黃秋柑表示，4名得獎學生在就讀國中時，由二林工商培訓參加國中技藝競賽及全國技能競賽青少年職類，當時當全數得獎，升學高中後銜接訓練，挑戰難度更高的青年組，見證他們的成長和實力。

曾帶過這4名學生的室設科主任黃晨琬說：莊玉雪、林函瑋、張洺瑄、洪錦瑋在國中時就是肯吃苦、肯練習的孩子，不是天才但願意「比別人多做一次」把作品練到極致，得獎非偶然。

全國技能競賽金牌可晉級國手選拔第二階段，今年畢業室設科校友洪錦瑋和去年畢業裝潢技術科校友施勝華，連同莊玉雪，有機會代表台灣參加第三屆亞洲盃技能競賽及第四十八屆國際技能競賽；洪錦偉與施勝華都表示，將更加嚴格要求自己，努力爭取代表國家出賽。

「技職教育不是退而求其次的選項，而是用雙手創造自己的未來。」二林工商校長丁志昱說，學生用實力拿獎、用作品發聲，還有機會代表台灣參賽，他認為這就是技職教育的真正價值，且學生得獎不是僥倖，而是二林工商團隊長年努力的結果。 國立二林工商學生林函瑋參加全國技能競賽，專注比賽，獲漆作裝潢銀牌。圖／二林工商提供 國立二林工商學生黃韋翔獲全國技能競賽CNC銑床銅牌，與師長在會場合影。圖／二林工商提供

商品推薦