影／韓國廚藝挑戰賽 弘光科大師生奪下11面獎牌
弘光科技大學餐旅管理系日前在「2025韓國廚藝挑戰賽」大放異彩，副教授許凱敦及助理教授王志榮帶6位學生出戰，共奪下1金3銀7銅；其中大二學生高承洋原以中餐見長，首次跨足西式海鮮項目便勇奪滿分金牌，克服食材更換與設備故障等挑戰，展現極高的臨場應變與廚藝實力，備受國際肯定。
帶隊老師王志榮表示，來自亞洲各國超過千名選手參加「2025韓國廚藝挑戰賽」，頂尖選手現場競技，場面盛大，現場烹飪限時45分鐘，競爭激烈程度比韓國「黑白大廚」料理進階大賽，有過之而無不及，每人皆參加2項以上賽事，很高興能拿到11面獎牌的亮眼成績！
現場西式海鮮項目，高承洋奪得金牌，張亦呈、黃姿瑄獲得銀牌，徐芷婕、吳佶融、王志榮獲得銅牌；雀巢中式料理項目，王志榮獲得銀牌；雀巢西式料理項目，張亦呈、曾慶芳獲得銅牌；新鮮義大利麵項目，張亦呈獲銅牌；亞洲麵食項目，曾慶芳獲銅牌。
高承洋說，他讀僑泰高中餐飲管理科時為中餐選手，大學選讀亞廚組，立下要挑戰國際賽事目標，這次比賽參加三個項目，也包含雀巢中式料理，沒想到比較有自信的項目未得獎，反而在西式海鮮項目拿到最高榮譽金牌，這項肯定，讓他決定接下來要繼續挑戰更高等級的國際賽事。
高承洋說，做菜概念、醬汁完全不一樣，備賽2個多月期間反覆請益王志榮老師、學長，不斷地加強練習，賽前到韓國超市買食材，找不到原本練習用的石斑魚，臨時改用肉質口感、烹調時間完全不一樣的比目魚；加上雖有帶變壓器，但低溫烹調機插頭插錯方向壞掉，馬上改用電磁爐低溫加熱，克服重重挑戰，才能在45分鐘內，完成獲得金牌的櫛瓜包比目魚慕斯、香料海鮮塔、炸蝦慕斯球這三道菜。
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