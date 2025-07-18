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四技二專聯合登記分發 18日起開放考生個別繳費

中央社／ 台北18日電

114學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，今天上午10時起開放考生個別繳費至23日截止，可到銀行臨櫃繳款，也可使用自動櫃員機、網路轉帳、便利商店繳費等。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，通過招生登記資格審查的考生，依規定須在截止時間前完成繳費。今年度共有68校2317系科參與招生，預定提供1萬8473名招生名額，實際招生名額將於28日公布。

值得注意的是，各個管道繳費截止時間不同，例如到銀行臨櫃，就須在23日下午3時30分前完成繳款；到自動櫃員機繳費，則是在23日晚間12時；便利商店繳費截止時間最早，為19日晚間12時。

完成繳費2小時後（便利商店需3個工作天，不含例假日），可上網查詢繳費狀態。技專招聯會提醒，無論辦理集體或個別繳費考生，都須於繳費期間內查詢繳費狀態。相關期程及注意事項請參考招生網站。

網路 名額 便利商店

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