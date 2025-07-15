四技二專甄選入學分發2.4萬人 錄取率94.3%
114學年四技二專甄選入學今天放榜，121校提供3萬6421個名額，2萬5908人登記就讀志願序，最後統一分發錄取2萬4421人，錄取率94.3%，比113學年略降。
技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年四技二專甄選入學招生於7月15日上午10時起公告就讀志願序分發結果，並開放考生上網查詢。
114學年四技二專甄選入學分為一般組及青年儲蓄帳戶組，共121校、2714個系科組或學程提供3萬6421個名額，4萬1814人完成第1階段報名，考生至多可申請6個校系科（組）學程，經過第1階段篩選，2萬8473人報名第2階段並完成學習歷程備審資料網路上傳。
技專招聯會表示，各校辦理第2階段指定項目甄試後，具備正備取生資格可登記就讀志願序有2萬7839人，2萬5908人完成志願序登記，經就讀志願序統一分發錄取者有2萬4421人，錄取率94.3%，比113學年（95.1%）略降；錄取人數最多的前3招生群（類），分別為商管群5337名、設計群3037名、餐旅群2886名。
技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，各錄取學校於各校網站公告報到方式及注意事項，獲分發的錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取考生必須於7月17日起，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。
114學年四技二專甄選入學招生獲分發錄取生，如同時獲得114學年四技二專技優甄審入學分發錄取資格者，須於7月16日中午12時前，向四技二專技優甄審入學招生分發錄取學校聲明放棄入學資格後，才可於甄選入學招生管道辦理報到。
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