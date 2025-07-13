屏科大生態旅遊交流 印尼原青讚屏東部落動能
屏科大邀請印尼青年領袖來台，深入走訪代表性生態旅遊社區，為深化新南向國家連結打開新契機。參訪者皆表示收穫豐富，屏東神山部落在地動能，更讓印尼原青留下深刻印象。
屏東科技大學執行教育部大學社會責任實踐（USR）計畫「里山根經濟2.0－林下經濟、生態旅遊的聯盟發展與農林地碳匯人才育成」，7日至13日舉辦跨國交流活動，邀請印尼生態旅遊網絡（IndonesianEcotourism Network, INDECON）3名青年領袖來台，當中2名為印尼原住民族，分別來自弗洛勒斯島的 Lio與Waerebo族。
屬Lio原住民族的Yudith Wangge說，對霧台鄉神山魯凱百步蛇廚藝學校印象最為深刻。她回憶，多年前家鄉部落曾由加里曼丹國家公園建置1處可享用在地農產、遠眺壯麗梯田的空間，卻因缺乏後續軟實力投入與人才培力，在2022年關閉。
Yudith Wangge表示，看見霧台青年努力學習與實踐，將文化、食物與土地緊密結合，她除了感慨過往、也省思未來；硬體只是起點，唯有持續信任與陪伴，才能真正讓在地力量萌芽、莊壯、走得長遠，對她來說是未來合作模式的提醒。
INDECON代表Wita Simatupang分享她推動社區型生態旅遊輔導經驗，提供1種有別於台灣常見營運思維。她表示，台灣生態旅遊遊程售價與旅宿常分開計費，INDECON則從整體成本出發、以套裝行程為核心規劃，引導社區居民釐清各項潛在成本，例如食材來源與提供者及交通安排等，再共同設計遊程內容、定價與分潤機制，打造永續、團結的社區旅遊營運系統。
屏科大教授陳美惠表示，屏科大USR團隊期望深化台灣與新南向國家在永續觀光與社區發展上連結，為青年創造國際對話與學習平台，為地方創生與里山經濟注入新靈感與行動動能，也為台灣打開與新南向國家生態旅遊專業網絡連結新契機。
屏科大新聞稿表示，交流行程走訪5個具代表性生態旅遊社區，包括屏東霧台鄉神山部落、滿州鄉里德及港口社區、高雄市六龜區，以及苗栗縣頭屋鄉明德社區；從原鄉部落到沿海聚落，從山林保育到農業再生，每個參訪社區及組織皆是台灣生態旅遊與地方創生標竿案例，長期實踐生物多樣性、文化保存與在地經濟共生共榮。
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