台東公東高工學生製手工椅進副總統官邸 獲蕭美琴高度肯定
台東公東高工家具與木工科學生親手製作的2張手工椅，獲副總統蕭美琴青睞。昨由校長李恭榮率學生製作團隊北上，前往副總統官邸交付作品。蕭美琴接待時，高度肯定學生在技藝與創意上的展現，讓全體師生深受鼓舞。
學校表示，2張椅子以色澤沉穩高雅的胡桃木為主體結構，椅面則由學生手工編織牛皮紙繩完成，作品風格簡約俐落、線條優雅，展現出台灣青年對工藝設計的熱情與精緻詮釋。
從木材選料、結構組合、細節打磨，到繩面交織，學生歷經數月投入，全程親手打造，處處可見其專業技術與細膩用心。
蕭美琴表示，這樣融合設計感與工藝性的學生作品，不僅具備實用性與美感，更象徵技職教育的力量與希望。她鼓勵學生們繼續追尋夢想、持續精進，並表示未來也將持續支持台灣技職教育的發展，讓更多年輕人的努力被看見。
校長李恭榮表示，這次學生作品進入副總統官邸，是學校與學生共同努力的成果，也是對技職教育價值的最佳肯定。
公東高工家具木工科長期深耕木工教育，結合理論課程與手作實作，鼓勵學生自主設計創作，參與各項競賽與產學合作計畫，培養設計與製作的綜合能力。此次作品進入國家元首官邸，不只是榮耀，更是讓社會看見技職人才的創意、毅力與實力。
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