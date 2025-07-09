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黎明技術學院金門辦小小主播營 教學生用鏡頭說家鄉事

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
黎明技術學院演藝影視學群15名師生團隊，利用暑假再度來到金門垵湖分校，舉辦為期5天的「夏日小小主播營」，他們將攝影棚搬進垵湖分校，讓學生直呼有趣。圖／校方提供
黎明技術學院演藝影視學群15名師生團隊，利用暑假再度來到金門垵湖分校，舉辦為期5天的「夏日小小主播營」，他們將攝影棚搬進垵湖分校，讓學生直呼有趣。圖／校方提供

「大家好，我是今天的小主播！」隨著鏡頭前稚嫩又自信的聲音響起，孩子們的暑假學習旅程也留下精彩的篇章。黎明技術學院演藝影視學群，包括影視傳播系、表演藝術系、戲劇系15名師生團隊，利用暑假再度來到金門垵湖分校，舉辦為期5天的「夏日小小主播營」，吸引20多位學生參加，課程結合理論與實作，從新聞採訪、主播訓練到棚內實戰，讓孩子們化身小小主播，以鏡頭說出自己的家鄉故事。

垵湖分校教師平時鼓勵學生以影像記錄生活，逐漸培養出濃厚興趣，屢屢在全國影像比賽中獲獎，今年由主任黃炳文、林亦謙老師帶領學生參加教育部「網紅就是你」菸檳防治影片競賽，以自製短片「心不在菸」榮獲全國佳作。此緣促成與黎明技術學院跨校合作，開啟一段延續「鏡頭教育」的故事。

黎明技術學院蘇耕立老師指出，該校已連續3年申請教育部教育優先區計畫，前往澎湖、馬祖等偏鄉推廣媒體教學，此次是二度來金門服務，由院長連嘉宏帶領，包括影視傳播系、表演藝術系、戲劇系等師生攜手進行暑期營隊。他們將攝影棚搬進垵湖分校，手把手帶領孩子學習主播台前後的專業流程，激發創意與團隊合作精神。

課程內容涵蓋戲劇與聲音訓練、採訪實錄、訪綱撰寫、主播儀態與口語表達、導播流程等，並實地外拍金城後埔老街，在「存德中藥房」與「金永利刀店」兩家老店進行採訪，孩子們以主播視角深入了解金門文化。

營隊最後舉行成果發表會，學生坐上主播台，以新聞播報形式展現5天所學，獲得師長與家長熱烈掌聲。學員表示，不僅學會拍攝與表達技巧，更學會從不同視角看世界，相當有收穫。家長則希望能有更多創新、多元的課程資源帶入校園，陪伴孩子在學習中找到熱情、看見自己。

賢庵國小校長黃芸芸感謝黎明師生無私付出，讓離島孩子能接觸媒體教育，啟發未來想像力；分校主任黃炳文則指出，儘管計畫經費有限，黎明師生仍自費跨海教學，令人感佩，期盼未來有更多資源挹注，讓偏鄉孩子的創意不受限。

黎明技術學院演藝影視學群15名師生團隊，利用暑假再度來到金門垵湖分校，舉辦為期5天的「夏日小小主播營」，校長黃芸芸（左二）致贈伴手禮給這群辛苦的志工。圖／校方提供
黎明技術學院演藝影視學群15名師生團隊，利用暑假再度來到金門垵湖分校，舉辦為期5天的「夏日小小主播營」，校長黃芸芸（左二）致贈伴手禮給這群辛苦的志工。圖／校方提供
黎明技術學院演藝影視學群15名師生團隊，利用暑假再度來到金門垵湖分校，舉辦為期5天的「夏日小小主播營」，小朋友體驗當主播採訪百年老店「存德中藥房」。圖／校方提供
黎明技術學院演藝影視學群15名師生團隊，利用暑假再度來到金門垵湖分校，舉辦為期5天的「夏日小小主播營」，小朋友體驗當主播採訪百年老店「存德中藥房」。圖／校方提供
金門垵湖分校舉辦為期5天的「夏日小小主播營」，小朋友體驗當主播，相當有趣。圖／校方提供
金門垵湖分校舉辦為期5天的「夏日小小主播營」，小朋友體驗當主播，相當有趣。圖／校方提供

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