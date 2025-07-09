高中職專業群科續招 51校提供3338個名額
為了鼓勵國中畢業生適性儒學，教育部114學年度持續辦理「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」，今天公告續招簡章，全國共有51所高級中等學校、233個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供3338個招生名額。國中畢業生可依興趣與性向選擇，不受國中學籍區域限制。
國教署說，114學年度續招參與學校以就學區域區分，包括基北區、桃連區、竹苗區、中投區、雲林區、台南區、高雄區、屏東區、宜蘭區、花蓮區等10個就學區。其中以基北區招生名額最多，預計錄取13校56班（群、科）922名；桃連區次之，預計錄取10校54班（群、科）738名。
國教署指出，招生職群則包括機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、設計群、商業與管理群、外語群、農業群、食品群、家政群、餐旅群、及藝術群等12群。餐旅群招生名額最多，預計錄取33校42班（群、科）783名；商業與管理群次之，預計錄取20校29班（群、科）448名。
國教署說明，即日起受理報名，各校簡章、術科測驗時間及術科測驗內容範例等詳細資訊，請至特色招生專業群科甄選入學宣導網（ https://shs.k12ea.gov.tw/site/special ）參閱。
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