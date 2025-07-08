南港高工棒球隊教練遭爆違法收費 校方：後援會自發性提供
台北市立南港高工棒球隊蘇姓總教練遭爆除學校發放薪資，另違法向學生家長收取每月2萬到2萬5千元不等的「教練薪資」。校方說，該津貼是後援會家長自發性給教練，非教練主動要求，可能對法條規定不熟悉，導致爭議發生，後續會研議更好補貼方式。
根據「壹蘋」報導，南港高工棒球隊蘇姓教練是學校正式編制的教職員，有領政府支領薪水，但上任一學期來，卻每月透過棒球隊後援會額外向家長收取教練薪資，質疑教練違法屬不當利益，學校接獲陳情卻也冷處理，且該教練到任帶隊並沒有球隊戰績帶來實質效果，讓家長們難以接受。
後援會長王姓家長表示，目前校內有三位教練，由於教練帶球隊相當辛苦，經討論後就有給額外津貼，並把他寫進規章制度內，大多數球員均有簽名同意，並不是教練主動要求，由於外聘教練也都有額外給予相關津貼，家長都是出於好意，不知法規有相關規定。
校長劉美慧也說，今天有舉行校事會議了解事情始末，該事件源於學校棒球隊家長想留住好教練初心，考量目前支付給總教練薪資與其付出有落差，自發性想補貼教練，以留住人才，後續補貼方式，學校會會同家長會研議更好的協助方式。
教育局副局長陳素慧表示，教育局已於7月初接獲相關陳情，政風單位獲報後已立即啟動調查程序，原則上若教練是與學校簽約專任就不能收取現金，目前已啟動行政調查，並指派駐區督學督導。
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