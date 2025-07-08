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全台首場氫能模型車競賽出爐 高雄中正高工奪冠將遠征德國總決賽

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
全台首場氫能模型車競賽登場在高科大見工校區舉行。圖／高科大提供
全台首場氫能模型車競賽登場在高科大見工校區舉行。圖／高科大提供

全台首度舉辦H2GP氫能模型車競賽在高雄科技大學建工校區舉行，成績揭曉，最終由高雄中正高工CH2R車隊力拚４小時耐力賽，以完成468圈成績奪下冠軍，將代表台灣於8月底遠征德國參加全球總決賽。

H2GP Taiwan今年由高科大主辦，聯華神通集團旗下財團法人育秀教育基金會承辦，並與國際教育組織Horizon Educational及聯華新能源共同協辦，是繼新加坡之後，亞洲第二個舉辦此賽事的國家。

賽事為推廣氫能源應用及培育未來綠色能源人才，所有參賽隊伍須親手打造1:10比例氫能遙控模型車，從燃料儲存、能量效率到車體設計全面操刀，實踐STEAM整合教育精神。

副校長郭俊賢表示，2012年帶領高科大車隊參加馬來西亞殼牌省能車大賽並奪冠後，便開始推動氫燃料電池基礎教育，此次有機會與國際接軌，引進已在全球20多國推廣H2GP賽事到台灣，對推動永續能源教育意義重大，透過競賽，學生不只學習科學，更是學習團隊協作與未來世界所需的技能。

賽事期間，來自全台10所高中職12支隊伍齊聚高雄角逐，進行為期４小時的耐力競賽。除中正高工奪冠外，來自成功高中與其他學校混合組隊Hyzone車隊以447圈緊追在後拿下亞軍，新化高工Stormfang Tiger則以397圈成績贏得季軍。

來自捷克的Horizon Educational亞太區總監Ales Rakovsky與教育經理Kieren Curry亦親臨現場，提供技術指導，並協助學生完成賽前調校與現場維修。主辦單位育秀教育基金會執行長苗華斌也全程參與，關注學生實作與競技過程。

「這不只是比賽，更是一次能源教育的啟蒙與夢想的出發。」CH2R車隊學生興奮表示，雖是首次參加國際級氫能賽事，但對即將出征德國充滿期待，並視此行為人生重要的里程碑。

H2GP已邁入第10年，在歐美與亞洲多國掀起綠色科技教育浪潮，此次台灣首辦即展現高度參與熱情與學生實作能量，高科大亦將持續推動相關教育計畫，期盼為台灣培育更多面向未來的綠色工程人才。

全台首場氫能模型車競賽登場在高科大見工校區舉行。圖／高科大提供
全台首場氫能模型車競賽登場在高科大見工校區舉行。圖／高科大提供
全台首場氫能模型車競賽登場在高科大見工校區舉行。圖／高科大提供
全台首場氫能模型車競賽登場在高科大見工校區舉行。圖／高科大提供
全台首場氫能模型車競賽登場在高科大見工校區舉行。圖／高科大提供
全台首場氫能模型車競賽登場在高科大見工校區舉行。圖／高科大提供
全台首場氫能模型車競賽登場在高科大見工校區舉行。圖／高科大提供
全台首場氫能模型車競賽登場在高科大見工校區舉行。圖／高科大提供

德國 綠色科技 馬來西亞

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