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台科大教學實踐案創新高 師生用自媒體助小農行銷

中央社／ 台北8日電

台科大今年有31案通過「大專校院教學實踐研究計畫」，通過件數創新高，台科大助理教授胡家紋以「技優回鄉」概念，帶學生透過自媒體創作，協助家鄉小農行銷農特產品。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，教育部日前公布114年度「大專校院教學實踐研究計畫」審查結果，台科大有31案通過審查，通過件數創學校歷年新高，總補助金額約新台幣1280萬元，也是首次突破千萬元，展現台科大教師在教學創新與實踐研究上的積極投入與成果。

台科大今年通過的計畫，包含30件1年期計畫以及1件2年期USR（大學社會責任）專案。

長年深耕偏鄉教育的台科大應用科技學士學位學程助理教授胡家紋主持的2年期USR計畫，以「技優回鄉」概念，帶學生回到大湖、玉里、光復、南投、卓蘭等家鄉服務，透過手機自媒體創作圖文影音，協助小農行銷農特產品，推廣3D列印科普文創。

計畫結合線上與實體學習、地方創生與永續發展目標，開設「永續發展概論」課程，提供技職生與高中生共同修習，第1年安排學生於在地授課並實踐「技職永續」理念；第2年進行移地教學，由台科大學生擔任小老師，帶領高中生至台北學習，促進不同教育體系間的交流學習。

另外，台科大財務金融研究所教授繆維中則以「統計學與選擇權的統合學習與實務接軌」計畫，第6度獲得教育部教學實踐研究補助。

繆維中提到，學生對「隱含波動率」、「歷史波動率」等概念普遍感到困難，難以掌握其在市場報價與風險管理中的重要意涵；為強化學生對金融市場結構的理解，透過開發可視化教學軟體，結合真實市場數據計算偏度、峰度等關鍵統計量，協助學生學會從市場報價中提取資訊。

台科大 永續 統計學

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