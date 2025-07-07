新北推雙語技職訓練週記 創新工具提升職場素養

新北市政府教育局舉行「職業技能訓練週記」發布會，教育局長張明文表示，打破傳統週記流水帳紀錄的框架，提升技職職場素養，成為培養學生核心職場力的創新工具。

新北市教育局今天舉辦職業技能訓練週記發布會，首先由穀保家商師生演出創意短劇，模擬職場情境應對，展現週記如何成為學生真實場域的學習夥伴。

張明文表示，新北教育重視品德及適性發展，自2023年起首創漫畫式職場倫理專書後，此次進一步將品德教育、雙語能力與技能實作整合訓練週記，打破傳統週記流水帳紀錄的框架，提升技職職場素養。

張明文說，週記可成為同步培養學生核心職場力的創新工具，持續鼓勵學生在專業領域精進，在實務中學習，成為有信念、有能力及具備國際溝通力的未來人才，走出屬於自己的世界舞台。

教育局表示，新北市自106學年度起辦理「證能合一」計畫，整合業師輔導、產學協作與技能培訓，已協助逾1.5萬名學生銜接職場；藉由職場週記升級，象徵新北在技職教育再突破，讓學生以能力與信念迎接未來挑戰。

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