改革增公立招生優勢 私校反應兩極
四技二專甄選入學將比照一般大學，將第一階段招生名額篩選倍率，從三倍放寬為四倍；第一階段參採統測一至五科，也將改為一至四科。對此，公私立技專校院反應兩極，有學校認為，少子化下，支持考科簡化留住學生，但也有學校認為，篩選倍率放寬，恐怕屆時又是公立先挑人，剩的才讓私立挑。
龍華科大校長葛自祥說，學生統測需考國、英、數、專業一和二，近年很多技高生認為，把國英數讀好就能考普通大學，學測時間又在統測前，不少技高生轉換跑道改考學測，支持考科簡化將學生留住。
葛自祥也談到，近年二階甄選報名比率都在下降，報名了也不一定會來，選才機制逐漸面臨無才可選，不如把倍率放寬讓更多學生可過篩。雖然公立學校志願過篩機率也會提高，但學生仍可填六個志願，評估不會都押寶在公立學校。
北科大教務長黃育賢則認為，五科都採基本上就是「全人」，是不是挑學生仍要以全人為方向，確實可考慮，偏才當然也能接受。近年一般頂尖大學也有熱門科系只參採三科，確實不一定都要五科全採。至於放寬為四倍率，不諱言對公立學校招生確實較有優勢。
但一名私立科大校長也談到，若前端熱門校系減少參採科目，後續又搭配放寬篩選倍率，兩者結合下來，難保學生不都押寶前端學校熱門科系，恐怕屆時又變成公立先挑人，剩的才讓私立挑。
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