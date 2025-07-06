技專甄選變革 統測參採最多4科
大學招聯會日前決議，將於一一七學年放寬申請入學篩選倍率，技職端也計畫跟進。據本報掌握，技專招策會近日召開會員大會，拍板調整四技二專甄選入學第一階段招生名額篩選倍率，從三倍放寬為四倍，同樣於一一七學年實施；現行第一階段參採統測一至五科，改為一至四科，一一五學年就會上路。
據了解，技專招策會五月時就陸續找相關單位開會，會中提到，技職相較一般大學少子化影響更嚴重，二階報名人數減少狀況也更明顯，導致幾乎沒有選才空間，再加上近年教育界多反映，應給科大校系選才彈性，也讓學生更專注於有興趣、擅長科目，因此欲比照一般大學，調整統測科目至多參採四科，第一階段篩選倍率也放寬。
知情人士表示，目前技專申請入學校系可自主選擇參採一至五科，只有少數公立科大五科全採，多數校系參採科目在四科以下，因此變革影響應不大；再者，技專甄選二階設有實作、面試等，放寬篩選倍率可讓更多學生進入二階，以利選才。由於上述二方案也是教育部的立場，會前就評估通過機會很高。
全中教理事長史美奐表示，評估專業一、二科目不可能捨棄，屆時至多參採四科，捨棄者可能是國英數其中一科，屆時學生可能覺得反正升學時不需要，就會提早割捨。放寬篩選倍率，過篩機率提高，熱門科系二階甄選可能更激烈，屆時競爭者會更多。
教育部則表示，尊重技專招策會以及技專校院討論結果。招策會正確認會議記錄文字，後續將行文教育部備查，接續進行公告並依決議期程來實施。
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