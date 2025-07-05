技專甄選迎變革 科大看法不一！部分學校憂「公立先挑人」

四技二專甄選入學也將比照一般大學，將第一階段招生名額篩選倍率，從三倍放寬為四倍；第一階段參採統測一至五科，也將改為一至四科。科大端表示，近年技職體系面臨少子化嚴峻以及學生跨考一般大學等挑戰，支持考科簡化以留住學生，但也有學校認為，篩選倍率也要放寬，恐怕屆時又是公立先挑人，剩的才讓私立挑。

龍華科大校長葛自祥表示，學生統測需考國、英、數、專業一和二，近年很多技高生認為，把國英數讀好就能考普通大學，學測時間又在統測前，於是不少技高生都轉換跑道改考學測。如此一來，少子化又碰上技高生流失，部分公立科大雖想爭取好學生，但私立科大只能挑相對理想的學生，少子化下私立科大多有缺額，支持考科簡化將學生留住。

再者，葛自祥也談到，近年二階甄選報名比率都在下降，又報名了也不一定會來，選才機制逐漸面臨無才可選，不如把倍率放寬讓更多學生可過篩。如此一來，雖然公立學校志願過篩機率也提高，但學生仍可填六個志願，評估不會都押寶公立學校。

北科大教務長黃育賢則表示，五科都採基本上就是「全人」，是不是挑學生仍要以全人為方向，確實可考慮，又近年一般頂尖大學也有熱門科系只參採三科，確實不一定都要五科全採。至於放寬為四倍率，則不諱言，對公立學校招生確實較有優勢。

但一名私立科大校長也談到，若前端熱門校系減少參採科目，後續又搭配放寬篩選倍率，兩者結合下來，難保學生不都押寶前端學校熱門科系，恐怕屆時又變成公立先挑人，剩的才讓私立挑。

商品推薦