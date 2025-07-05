快訊

整理包／輕颱丹娜絲直撲！全台共6縣市停班停課 6日颱風假資訊看過來

丹娜絲颱風攪局！高雄啤酒節第3天取消 SJ-D&E、高爾宣表演全沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

技專甄選迎變革 科大看法不一！部分學校憂「公立先挑人」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
四技二專甄選入學也將比照一般大學，將第一階段招生名額篩選倍率，從三倍放寬為四倍。圖為統測考生。記者林俊良／攝影
四技二專甄選入學也將比照一般大學，將第一階段招生名額篩選倍率，從三倍放寬為四倍。圖為統測考生。記者林俊良／攝影

四技二專甄選入學也將比照一般大學，將第一階段招生名額篩選倍率，從三倍放寬為四倍；第一階段參採統測一至五科，也將改為一至四科。科大端表示，近年技職體系面臨少子化嚴峻以及學生跨考一般大學等挑戰，支持考科簡化以留住學生，但也有學校認為，篩選倍率也要放寬，恐怕屆時又是公立先挑人，剩的才讓私立挑。

龍華科大校長葛自祥表示，學生統測需考國、英、數、專業一和二，近年很多技高生認為，把國英數讀好就能考普通大學，學測時間又在統測前，於是不少技高生都轉換跑道改考學測。如此一來，少子化又碰上技高生流失，部分公立科大雖想爭取好學生，但私立科大只能挑相對理想的學生，少子化下私立科大多有缺額，支持考科簡化將學生留住。

再者，葛自祥也談到，近年二階甄選報名比率都在下降，又報名了也不一定會來，選才機制逐漸面臨無才可選，不如把倍率放寬讓更多學生可過篩。如此一來，雖然公立學校志願過篩機率也提高，但學生仍可填六個志願，評估不會都押寶公立學校。

北科大教務長黃育賢則表示，五科都採基本上就是「全人」，是不是挑學生仍要以全人為方向，確實可考慮，又近年一般頂尖大學也有熱門科系只參採三科，確實不一定都要五科全採。至於放寬為四倍率，則不諱言，對公立學校招生確實較有優勢。

但一名私立科大校長也談到，若前端熱門校系減少參採科目，後續又搭配放寬篩選倍率，兩者結合下來，難保學生不都押寶前端學校熱門科系，恐怕屆時又變成公立先挑人，剩的才讓私立挑。

少子化 科系 統測

延伸閱讀

高雄某科大生疑作弊被抓惱羞成怒砸傷手 教室血跡斑斑

申請入學倍率放寬至4倍 有利優勢科系、沒特色恐更糟

117申請入學篩選倍率增至4倍 公校贊同、私校消極抵抗

117學年申請入學放寬至4倍率 考生進二階機會更高

相關新聞

技專甄選迎變革 科大看法不一！部分學校憂「公立先挑人」

四技二專甄選入學也將比照一般大學，將第一階段招生名額篩選倍率，從三倍放寬為四倍；第一階段參採統測一至五科，也將改為一至四...

獨／技專甄選入學變革 統測參採最多4科、篩選倍率放寬至4倍

一般大學將於117學年放寬申請入學篩選倍率，技職端近日也跟進，本報掌握，技專招策會近日召開會員大會，經技專校院討論通過，...

這所高工教學生AIOT應用！垃圾分類投遞更準確 監控工人戴安全帽

台中市光華高工推動AI教育，教導學生學習AI結合IOT（物聯網）的運用。學生們參與12周的授課，成功把AI物件偵測與影像...

技職未來式博覽會5日登場 展校系特色、實作體驗

北科大將於5日主辦「技職未來式」博覽會，透過校系特色展覽、實作體驗及專家講座等多元形式，協助學子與家長深入體驗技職教育的...

四技二專技優甄審入學 即日起開放登記志願序

技專招聯會今天表示，114學年度四技二專技優甄審入學招生各校已於六月底，依各校表定時間於各校網站上公告正、備取名單。考生...

長庚關懷偏鄉學子 贊助花東4校技職人才發展專長

技職教育逐漸受到重視，不少學生選擇一技之長為目標，但是偏鄉教育面臨人口流失、交通不便等挑戰。長庚醫院看見偏鄉交通不便與資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。