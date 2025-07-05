獨／技專甄選入學變革 統測參採最多4科、篩選倍率放寬至4倍

一般大學將於117學年放寬申請入學篩選倍率，技職端近日也跟進，本報掌握，技專招策會近日召開會員大會，經技專校院討論通過，調整四技二專甄選入學第一階段招生名額篩選倍率，從三倍放寬為四倍，比照一般大學117學年實施；也拍板現行第一階段參採統測一至五科，修改為一至四科，115五學年就會上路。

據了解，技專招策會五月時就陸續找相關單位開會，其在會上表示，近年教育界多反應，應給與科大校系選才彈性，也能讓學生更專注於興趣、把握擅長科目，因此欲比照一般大學，調整統測科目規劃為至多參採四科。

又技專招策會規劃也指出，技職相較一般大學少子化影響更嚴重，技專甄選入學二階報名人數減少狀況也更明顯，以112學年為例，報名人數僅為招生名額的1.2倍，幾乎沒有選才空間，因此才研議，第一階段篩選倍率從現行三倍放寬為四倍。

一名知情人士表示，上述二方案也是教育部的立場，會前就評估通過機會很高。目前技專甄選入學校系可自主選擇參採一至五科，但僅少數公立科大希望收到樣樣都好的學生，進而五科全採，反而多數校系參採科目都已在四科以下，因此改為至多參採四科影響應不大；再者，技專甄選二階設有實作、面試等，放寬篩選倍率可讓更多學生進入二階，以利選才。

全中教理事長史美奐表示，評估專業一、二科目不可能捨棄，屆時至多參採四科，捨棄者則可能是國英數其中一科。技高生就會評估屆時升學志願的考科參採狀況，如外語群科系不參採統測數學，那學生可能覺得反正升學時不需要，就會提早割捨。

史美奐也說，技專甄選管道同樣為六個志願，放寬篩選倍率則過篩機率提高，學生更有機會進入二階甄選就能放膽填理想志願，熱門科系二階甄選可能更激烈，屆時競爭者會更多。

教育部則表示，尊重技專招策會以及技專校院討論結果。招策會正確認會議記錄文字，後續將行文教育部備查，接續進行公告並依決議期程來實施。

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