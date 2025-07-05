快訊

不斷更新／澎湖宣布「明12:00後停班停課」 6日颱風假狀況看過來

丹娜絲颱風逼近…大雷雨炸台中多處淹水 台灣大道「排水孔變噴泉」

新北中和工人疑未繫安全繩 「連人帶窗」墜4樓砸中車頂

這所高工教學生AIOT應用！垃圾分類投遞更準確 監控工人戴安全帽

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市光華高工推動AI教育，學生運用影像辨識技術，即時監控工地人員是否配戴安全帽，有效提升職場安全。圖／光華高工提供
台中市光華高工推動AI教育，學生運用影像辨識技術，即時監控工地人員是否配戴安全帽，有效提升職場安全。圖／光華高工提供

台中市光華高工推動AI教育，教導學生學習AI結合IOT（物聯網）的運用。學生們參與12周的授課，成功把AI物件偵測與影像辨識技術運用在垃圾分類辨識、即時監控工地人員是否佩戴安全帽，甚至還能在上課時辨識學生的疲倦行為，今天舉辦發表會。

這次的課程，有5組學生學習AI物件偵測與影像辨識技術運用，並各自發想生活中可以運用之處，解決生活上的問題。有學生結合攝影鏡頭與影像辨識技術，自動辨識垃圾種類，協助快速正確分類，減少誤投。

還有學生運用影像辨識技術，即時監控工地人員是否戴安全帽，有效提升職場安全。還有學生透過影像辨識輔助車刀分類與品質檢測，提升工業製程的穩定性與良率。

「火災初現 影像即辨」組學生設計的系統，能在火災初期即時偵測異常，並同步將畫面傳送至消防單位，迅速掌握現場狀況與救援判斷。到光華參與課程的居仁國中學生也設計出的「瞌睡辨識系統」它結合電腦視覺與深度學習技術，準確辨識學生的疲倦行為，協助教師即時掌握學生學習狀態。

學生們說，因為課程與生活結合，同時又能解決生活中的大小事，感覺很有趣。但是過程中也充滿挫折，需要一一克服，像是垃圾分類辨識就歷經14次失敗，第15次才成功，也讓他們體會到團隊合作的重要。

光華高工校長賈德琪說，有感於AI浪潮已來，學生們應及早受到啟蒙，培養AI應用能力。他們從3年前就開始請到業界老師配合學校老師進行相關教學，那時建立的人工智慧溫室，至今都還產出蕃茄，持續成為AI教學場域。

而且，該校十分願意把AI教育資源分享給其他學校學生，像是興大附中、曉明女中、長億高中和居仁國中都有學生利用每周六一整天，免費到光華高工一起接受課程外的AI課程。以此次的課程為例，學生們不僅培養了AIOT應用能力，還都獲得NVIDIA學習課程的認證，代表學習的成果。不僅凸顯學生們的創意與潛力，也是該校在技職教育結合AIoT科技上的重要里程碑。

台中市光華高工推動AI教育，學生設計的系統，能在火災初期即時偵測異常，並同步將畫面傳送至消防單位，迅速掌握現場狀況與救援判斷。圖／光華高工提供
台中市光華高工推動AI教育，學生設計的系統，能在火災初期即時偵測異常，並同步將畫面傳送至消防單位，迅速掌握現場狀況與救援判斷。圖／光華高工提供
台中市光華高工推動AI教育，學生結合攝影鏡頭與影像辨識技術，自動辨識垃圾種類，協助快速正確分類，減少誤投。圖／光華高工提供
台中市光華高工推動AI教育，學生結合攝影鏡頭與影像辨識技術，自動辨識垃圾種類，協助快速正確分類，減少誤投。圖／光華高工提供
台中市光華高工推動AI教育，居仁國中學生設計出的「瞌睡辨識系統」它結合電腦視覺與深度學習技術，準確辨識學生的疲倦行為。圖／光華高工提供
台中市光華高工推動AI教育，居仁國中學生設計出的「瞌睡辨識系統」它結合電腦視覺與深度學習技術，準確辨識學生的疲倦行為。圖／光華高工提供

AI 垃圾分類

延伸閱讀

影／禮讓行人遭按喇叭引爆衝突 新莊父子持安全帽大戰外送員

桃園男子曾疑吸「喪屍菸彈」撞警車 安全帽未扣又遭盤查

台中一年騎乘機車未戴安全帽逾3千件...警宣導二不四要

女遭工地保全員性侵...隔年身亡 體內採到他DNA判刑5年

相關新聞

這所高工教學生AIOT應用！垃圾分類投遞更準確 監控工人戴安全帽

台中市光華高工推動AI教育，教導學生學習AI結合IOT（物聯網）的運用。學生們參與12周的授課，成功把AI物件偵測與影像...

技職未來式博覽會5日登場 展校系特色、實作體驗

北科大將於5日主辦「技職未來式」博覽會，透過校系特色展覽、實作體驗及專家講座等多元形式，協助學子與家長深入體驗技職教育的...

四技二專技優甄審入學 即日起開放登記志願序

技專招聯會今天表示，114學年度四技二專技優甄審入學招生各校已於六月底，依各校表定時間於各校網站上公告正、備取名單。考生...

長庚關懷偏鄉學子 贊助花東4校技職人才發展專長

技職教育逐漸受到重視，不少學生選擇一技之長為目標，但是偏鄉教育面臨人口流失、交通不便等挑戰。長庚醫院看見偏鄉交通不便與資...

台科大育成跨國新創Myogai AI影像辨識助瑜伽練習

國立台灣科技大學創新育成中心的國際團隊Myogai，以人工智慧為核心技術打造線上瑜珈平台，近期屢獲創新創業獎項。Myog...

「吃好吃滿」！ 嘉南藥理大學餐旅系學生指控 上課用過期2年食材校方回應了

嘉南藥理大學餐旅系畢業生爆料指，系上中餐老師上課用過期食材，有的竟過期2年還在用，教室雜亂不堪，讓學生「吃好吃滿、經常拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。