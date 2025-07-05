這所高工教學生AIOT應用！垃圾分類投遞更準確 監控工人戴安全帽
台中市光華高工推動AI教育，教導學生學習AI結合IOT（物聯網）的運用。學生們參與12周的授課，成功把AI物件偵測與影像辨識技術運用在垃圾分類辨識、即時監控工地人員是否佩戴安全帽，甚至還能在上課時辨識學生的疲倦行為，今天舉辦發表會。
這次的課程，有5組學生學習AI物件偵測與影像辨識技術運用，並各自發想生活中可以運用之處，解決生活上的問題。有學生結合攝影鏡頭與影像辨識技術，自動辨識垃圾種類，協助快速正確分類，減少誤投。
還有學生運用影像辨識技術，即時監控工地人員是否戴安全帽，有效提升職場安全。還有學生透過影像辨識輔助車刀分類與品質檢測，提升工業製程的穩定性與良率。
「火災初現 影像即辨」組學生設計的系統，能在火災初期即時偵測異常，並同步將畫面傳送至消防單位，迅速掌握現場狀況與救援判斷。到光華參與課程的居仁國中學生也設計出的「瞌睡辨識系統」它結合電腦視覺與深度學習技術，準確辨識學生的疲倦行為，協助教師即時掌握學生學習狀態。
學生們說，因為課程與生活結合，同時又能解決生活中的大小事，感覺很有趣。但是過程中也充滿挫折，需要一一克服，像是垃圾分類辨識就歷經14次失敗，第15次才成功，也讓他們體會到團隊合作的重要。
光華高工校長賈德琪說，有感於AI浪潮已來，學生們應及早受到啟蒙，培養AI應用能力。他們從3年前就開始請到業界老師配合學校老師進行相關教學，那時建立的人工智慧溫室，至今都還產出蕃茄，持續成為AI教學場域。
而且，該校十分願意把AI教育資源分享給其他學校學生，像是興大附中、曉明女中、長億高中和居仁國中都有學生利用每周六一整天，免費到光華高工一起接受課程外的AI課程。以此次的課程為例，學生們不僅培養了AIOT應用能力，還都獲得NVIDIA學習課程的認證，代表學習的成果。不僅凸顯學生們的創意與潛力，也是該校在技職教育結合AIoT科技上的重要里程碑。
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