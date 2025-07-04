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電子煙入侵高雄校園…衛生局開鍘了 2高職生挨罰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
電子煙是違禁品。圖／衛生局提供
電子煙是違禁品。圖／衛生局提供

電子煙入侵校園，高雄市衛生局今天指出，某高職二名學生輪流吸食電子煙遭教官當場抓到，最高各可處1萬元罰鍰，不僅如此，其中供應電子煙的學生踩到菸害防制法紅線，最高將可處25萬元罰鍰。

近期有校園學生提供電子煙給同學吸食，某高職A同學聞到B同學電子煙吐出的煙，飄出甜甜水果味，好奇抽看看，兩人輪流吸食，遭教官當場發現，衛生局獲報後依法處辦，結果B同學「供應」電子煙已觸犯紅線，最高可處25萬元罰鍰，且兩人吸食電子煙行為也各自違法，最高可處1萬元。

衛生局表示，2023年3月22日菸害防制法修法，已將電子煙歸類為「類菸品」，並明文禁止製造、輸入、販售、供應、展示及廣告，等同電子煙就是違禁品，觸法最高可處5000萬元罰鍰，即便是在社群媒體上分享、轉傳電子煙相關資訊，最高可處100萬元罰鍰。

國健署調查顯示，青少年接觸電子煙主因為「朋友都在吸」，且因市售產品常包裝成時尚3C配件，強調無害、可助戒菸，這些都是誤導訊息。

事實上，市售近9成煙油含尼古丁等成癮物質，損害呼吸道、心血管及免疫系統，也會影響發育中的大腦，致記憶力下降、注意力不集中、情緒不穩，甚至比紙菸更早出現肺纖維化與肺活量變差的嚴重後果。

衛生局提醒，所有電子煙都有害，使用電子煙非新潮而是陷阱，籲青少年勿因一時耍酷誤觸法令，培養拒絕菸害正確觀念及網路識讀能力，才能守住自己的健康主導權。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄市衛生局籲青少年勿吸食電子煙。圖／衛生局提供
高雄市衛生局籲青少年勿吸食電子煙。圖／衛生局提供

校園 衛生局 電子煙

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