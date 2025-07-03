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技職未來式博覽會5日登場 展校系特色、實作體驗

中央社／ 台北3日電
台北科技大學將於7月5日主辦「技職未來式」博覽會，北科大文化事業發展系將於現場安排「陶瓷釉上貼花」體驗活動，圖為長安國中學生6月實作。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年7月3日
台北科技大學將於7月5日主辦「技職未來式」博覽會，北科大文化事業發展系將於現場安排「陶瓷釉上貼花」體驗活動，圖為長安國中學生6月實作。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年7月3日

北科大將於5日主辦「技職未來式」博覽會，透過校系特色展覽、實作體驗及專家講座等多元形式，協助學子與家長深入體驗技職教育的活力與精神。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，「技職未來式」博覽會邀北部技專校院及技術型高中等13校共同協辦，參展學校包括北科大、台科大、北商大、致理科大、龍華科大、健行科大、大安高工、松山工農、木柵高工、南港高工、內湖高工、士林高商、松山家商、北科附工等14校。

博覽會現場將安排校系特色展覽、實作體驗及專家講座等多元活動，包括「探索AI分子人格分析」、「誰是神射手」等互動項目，以及AR、VR、無人機等科技體驗，北科大學生方程式賽車隊也將展出學生自主研發的電動賽車，更有馬口鐵創意製作、陶瓷釉上貼花等實作活動。

北科大副校長楊士萱表示，面對少子化與教育多元化的挑戰，技職教育早已超越傳統升學思維，成為連結產業需求、實現個人技能價值的重要途徑；博覽會主題為「技職扎根不迷航，夢想從我心飛揚」，希望透過豐富的展覽與體驗，讓大家深入認識技職教育內涵、各校辦學特色，激發青少年對未來學習與職涯發展的多元思考與想像。

博覽會也將邀請台北市教育局技職教育科科長陳秉熙主講「台北市新世代技職教育」；大同公司總經理沈柏延、昶皓國際董事長簡清德將從個人求學經驗出發，探討技職教育如何有效培養符合產業需求的專業人才；技專校院招生專業化辦公室副執行長林淵翔則會帶來「技能競賽與跨域技能整合」專題演講，分享如何透過競賽機制激發學生潛能、培養跨領域的問題解決能力。

北科大教務長黃育賢提到，北科大114學年也首設「半導體製程與設備學士學位學程」，同步招收本國生和日籍學生，課程設計結合校內教授教學與產業師資實務經驗，並規劃學生至半導體產業實習，提供學生兼具理論與實作的完整訓練，開創半導體人才培育新模式。

北市 北科大 半導體

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