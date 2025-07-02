四技二專技優甄審入學 即日起開放登記志願序

技專招聯會今天表示，114學年度四技二專技優甄審入學招生各校已於六月底，依各校表定時間於各校網站上公告正、備取名單。考生無論正備取多個或一個校系，都需於7月2日上午10時起至7月4日下午17時止，上網登記就讀志願序並確定送出，經電腦統一分發錄取後，始可取得入學資格。

技專招聯會表示，各校正備取名單考生可至報名的甄審學校網站查詢，或四技二專聯合甄選委員會網站查詢，不另寄書面通知。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒考生，不論正取、備取1個或多個校系科組或學程，都需於7月2日上午10時起至7月4日下午17時止，上網登記就讀志願序並確定送出，經電腦統一分發錄取後才可取得入學資格。

王錫福也說，凡於規定時間內未上網登記就讀志願序，或雖有上網登記就讀志願序但僅暫存未確定送出者，均以未登記論，即喪失網路登記資格與分發機會。

114學年度四技二專技優甄審入學招生，計67所科技校院及大學參與招生，提供1129系科組、學程，4323名招生名額。114學年度報名人數計7040人。

技專招聯會也說，依各甄審學校正取生與備取生名單及考生所登記就讀志願序統一分發，每1位考生至多分發錄取1個校系科組、學程，分發結果將於7月8日上午10時起公告，考生可由四技二專聯合甄選委員會網站查詢統一分發結果，不另寄發書面通知。獲分發錄取生須自行至錄取學校網站查詢報到資訊，務必依錄取學校規定時間及方式完成報到。

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