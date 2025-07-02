快訊

幕後／國防預算歷年最高 藍高層多次向谷立言說明美方充分知悉

MLB／大谷翔平明星賽前敲30轟史上第4人 開轟助威山本由伸

小S次女Lily畫作被質疑模仿奈良美智？大師親發聲：不要誤會我很開心

聽新聞
0:00 / 0:00

四技二專技優甄審招4323名 正備取生上網填志願序

中央社／ 台北2日電
四技二專技優甄審不論正取或備取的考生，皆應於7月2日至4日上網登記志願序，7月8日公告分發結果。圖為今年四技二專統測。圖／本報資料照片
四技二專技優甄審不論正取或備取的考生，皆應於7月2日至4日上網登記志願序，7月8日公告分發結果。圖為今年四技二專統測。圖／本報資料照片

114學年四技二專技優甄審有67校、提供4323個名額，各校已於6月底前公布甄審結果，獲各校正取或備取的考生，皆應於7月2日至4日上網登記志願序，7月8日公告分發結果。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，四技二專技優甄審入學招生不採計統一入學測驗成績，報名學生需取得國際技能競賽、全國技能競賽、全國高中技藝競賽等符合簡章規定的競賽成績，或領有相關技術證照。

114學年四技二專技優甄審入學有67校參與招生，提供4323個名額，共有7040人報名，每人至多可報名5個校系科（組）、學程；各校於6月中旬辦理指定項目甄審，並於6月底前公告甄審結果，包含正取生與備取生名單。

技專招聯會提到，考生不論正取、備取1個或多個校系科（組）、學程，均須於7月2日上午10時至7月4日下午5時上網登記就讀志願序並確定送出，經電腦統一分發錄取後，才取得入學資格；統一分發結果將於7月8日上午10時起公告，考生可上網查詢，不另寄書面通知。

二專 四技 國際技能競賽 學測

延伸閱讀

統一美國50 下周募集繳款

再傳申請入學備審資料涉假 台大籲教育部商討防弊機制

北市小一入學前 943人仍未接種麻疹、百日咳疫苗

申請入學法政缺額多…法律系還值得讀嗎？過來人列5類型「不適合念」

相關新聞

四技二專技優甄審入學 即日起開放登記志願序

技專招聯會今天表示，114學年度四技二專技優甄審入學招生各校已於六月底，依各校表定時間於各校網站上公告正、備取名單。考生...

長庚關懷偏鄉學子 贊助花東4校技職人才發展專長

技職教育逐漸受到重視，不少學生選擇一技之長為目標，但是偏鄉教育面臨人口流失、交通不便等挑戰。長庚醫院看見偏鄉交通不便與資...

台科大育成跨國新創Myogai AI影像辨識助瑜伽練習

國立台灣科技大學創新育成中心的國際團隊Myogai，以人工智慧為核心技術打造線上瑜珈平台，近期屢獲創新創業獎項。Myog...

「吃好吃滿」！ 嘉南藥理大學餐旅系學生指控 上課用過期2年食材校方回應了

嘉南藥理大學餐旅系畢業生爆料指，系上中餐老師上課用過期食材，有的竟過期2年還在用，教室雜亂不堪，讓學生「吃好吃滿、經常拉...

PCB龍頭臻鼎科技捐贈龍華科大1千萬 培育高端技術人才

全球印刷電路板（PCB）龍頭臻鼎科技集團與龍華科技大學共同舉行高端技術人才培育計畫，雙方攜手合作展開策略聯盟。臻鼎集團董...

崑大黃秉樺懷念老家飯菜香 研習餐飲10年獲獎無數

崑山科大餐飲管理廚藝系畢業生黃秉樺從小以餐飲為志，已有37張餐飲證照，獲大專優秀青年與「技職之光」，更考取高雄餐旅大學研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。