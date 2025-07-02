四技二專技優甄審招4323名 正備取生上網填志願序

114學年四技二專技優甄審有67校、提供4323個名額，各校已於6月底前公布甄審結果，獲各校正取或備取的考生，皆應於7月2日至4日上網登記志願序，7月8日公告分發結果。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，四技二專技優甄審入學招生不採計統一入學測驗成績，報名學生需取得國際技能競賽、全國技能競賽、全國高中技藝競賽等符合簡章規定的競賽成績，或領有相關技術證照。

114學年四技二專技優甄審入學有67校參與招生，提供4323個名額，共有7040人報名，每人至多可報名5個校系科（組）、學程；各校於6月中旬辦理指定項目甄審，並於6月底前公告甄審結果，包含正取生與備取生名單。

技專招聯會提到，考生不論正取、備取1個或多個校系科（組）、學程，均須於7月2日上午10時至7月4日下午5時上網登記就讀志願序並確定送出，經電腦統一分發錄取後，才取得入學資格；統一分發結果將於7月8日上午10時起公告，考生可上網查詢，不另寄書面通知。

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