長庚關懷偏鄉學子 贊助花東4校技職人才發展專長
技職教育逐漸受到重視，不少學生選擇一技之長為目標，但是偏鄉教育面臨人口流失、交通不便等挑戰。長庚醫院看見偏鄉交通不便與資源不足，自2018年起，與花蓮玉里高中共同推動「偏鄉技藝展能計畫」公益專案，贊助該校學生參加與該類科相關賽事的經費，至2024年已有836人次學生獲得贊助。
長庚醫療體系決策委員會主委程文俊表示，學生參加職業類科大型競賽，可提升技藝及開拓視野，取得相關技職證照更有助升學與提升求職競爭力。但國內大型技藝競賽舉辦地點多在西部地區，有些證照考試的考場與偏鄉也有一段距離，對花東地區學生來說交通費是一大負擔。
「7年前，因緣際會與玉里高中合作，金額不高卻足以幫助學生提升自信，並豐富求職時的經歷。」程文俊指出，今年長庚醫療財團法人再將公益面由玉里高中拓展至花東地區其他學校，包括光復高級商工職業學校、成功商業水產職業學校及關山高級工商職業學校，共4所學校，鼓勵更多技職人才出頭天。
今天上午，在國教署副署長戴淑芬的見證下，玉里高中校長詹坤達、光復商工校長李秋嫺、成功商水校長邱申寶琪和關山工商校長王怡婷，共同進行簽約。詹坤達感謝長庚團隊注意到花東偏鄉學生的這個問題，經費的挹注讓偏鄉不再是偏鄉，讓孩子有機會與其他縣市學生在同一個舞台競爭，提升自信。
王怡婷表示，曾經晚上8點多家訪學生，在深山僻壤的環境，孩子沒有資源，學校主動送上參考書，學生很感動：從來沒有師長這樣關心我。另一名就讀建築科系的學生，有了資源挹注，去年進到台科大就讀，這些只是眾多學生當中的案例，期望有更多企業，共同承擔社會責任，一起支持技職人才之培育。
程文俊強調，長庚醫療財團法人善盡社會公益責任，持續投入資源支援花東偏鄉的技職教育，希望這項技職人才培養計畫如同種下一顆希望的種子，幫助花東偏鄉學生有更光明的前程。
另外，近日關注的偏鄉醫療議題，程文俊說，目前偏鄉醫療政策仍有檢討與進步的空間，政府應更貼近在地需求、請聽偏鄉居民需要什麼，才能讓醫院有所配合。如偏鄉需要達到什麼樣的照護程度？居民期待什麼樣的醫療資源與支援？以目前長庚全台5000多名醫師人力，絕對足夠協助政府的醫療計畫。
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